«Беру мужу, маме и себе». Фирменный магазин «Марко» открылся в Болбасово

Новости Беларуси. Фирменный магазин «Марко» открыли в городском поселке Болбасово Оршанского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже 83-й торговый объект «Марко» в стране и первый – в белорусской глубинке. Таким образом, кожевенно-обувной холдинг становится на шаг ближе к сельскому покупателю. А все акции и скидки, которыми давно пользуются городские жители, теперь доступны и жителям Болбасово.

Если кеды, то всех цветов радуги. Это выбор Нелли. Для бабушки же важно, чтобы обувь была не только удобная, но и доступная по цене. А с «Марко» желания совпадают с возможностями.

Нелли Радюкевич, жительница Болбасово:

Смотрите, какие я нашла ботинки. Они очень красивые. И уже со скидкой.

Татьяна Радюкевич, жительница Болбасово:

Все мы ждали открытия магазина, конечно. Обувь будем покупать. Натуральная кожа. Нравится нам, конечно, этот магазин. Очень понравился.

83-й магазин «Марко» в стране и первый в белорусской глубинке. Более 1200 моделей обуви на все сезоны.

Акция «Ликвидация» – скидка до 70 % на отдельные позиции. Здесь же и «Марко для двоих» – вторая пара обуви за полцены.

Вера Бондарева, жительница Болбасово:

Беру мужу, маме и себе. Три пары. Хорошо, что такой магазин открыли. Раньше приходилось ехать в Оршу, а это 20 километров. Это надо время, это автобус. 70 % скидка. Довольно недорого получается.

Зинаида Абрамкина, жительница Мурманска (Россия):

Очень хорошая, качественная. Я здесь покупаю и себе приезжаю, и мужу, и внуку. Так что мне нравится очень ваша обувь. Я довольна.

«Марко» в Болбасово – уникальная торговая площадка. Помимо основного ассортимента – пляжная и дачная ЭВА-обувь.

Линейка премиум-класса BRAVO, сумки от VitMa, даже шубы Luxury Fox в первые два дня с 20-процентной скидкой.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:

Спасибо руководству «Марко», они пошли навстречу. Очень важно, что открылся не просто магазин обуви, а именно фирменный магазин обуви, который позволяет делать такие же скидки, как и во всей республике.

Николай Мартынов, директор кожевенно-обувного холдинга «Марко»:

Все районные центры – уже присутствуют наши магазины. Именно сейчас наступило время «Ч», чтобы уже городские поселки были охвачены именно фирменной торговлей. Есть программа развития, есть преференции, если здесь зарегистрировано. На законодательном уровне все возможности есть, чтобы развивать здесь бизнес. Не только производственный, но и в сфере услуг.