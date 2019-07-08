Как белорусам воспользоваться ночным тарифом на электроэнергию?

Новости Беларуси. Новые тарифы на электроэнергию (напомним, ночью дешевле) анонсировали на прошлой неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А уже на этой пояснили, как этими тарифами начать пользоваться.

Ночью дешевле: в Беларуси ввели дополнительную дифференциацию тарифов на электроэнергию

Необходимо обратиться в энергоснабжающую организацию и написать заявление. Чтобы пользоваться дифференцированными расчетами, нужно приобрести многотарифный электронный прибор учета.