Новости экономики за 08.07.2019

Новости Беларуси. Как привлечь инвесторов? Вопрос на повестке дня большинства руководителей производств и стартап-проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Да что там руководители, во всем мире идет очень жесткая конкурентная борьба за привлечение инвестиций.

Главы и эксперты инвестиционных фондов наиболее перспективными с коммерческой точки зрения считают виртуальную и дополненную реальность, транспортные шеринг-сервисы, развитие искусственного интеллекта и использования big data в ритейле. Инвестиции в программное обеспечение сейчас актуальны как никогда. Как белорусам воспользоваться ночным тарифом на электроэнергию? В последнее время все больше компаний создают приложения, которые монетизируются по подписке. Тренд этого года – транспорт, например, шеринг электросамокатов. JAGUAR ИНВЕСТИРУЕТ В ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Британский концерн Jaguar инвестирует более миллиарда долларов в производство электромобилей. Так что следующее поколение – с нулевым уровнем выхлопов. Батареи и электрические двигатели будут выпускать на соседних заводах. Компания предложит электрифицированные варианты для всех новых моделей Jaguar и Land Rover до 2020 года. «РАДИКАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ» DEUTSCHE BANK

Deutsche Bank сокращает сотрудников. Без работы останутся 18 тысяч человек. Из которых 8 тысяч – в Лондоне, где сосредоточены крупнейшие инвестиционные операции банка. Накануне наблюдательный совет одобрил увольнения. Связано это с реструктуризацией. Так же в планах сокращение инвестиционно-банковских операций и снижение ежегодных расходов. FACEBOOK И КРИПТОВАЛЮТЫ