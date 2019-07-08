Новости экономики за 08.07.2019
Новости Беларуси. Как привлечь инвесторов? Вопрос на повестке дня большинства руководителей производств и стартап-проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Да что там руководители, во всем мире идет очень жесткая конкурентная борьба за привлечение инвестиций.
Главы и эксперты инвестиционных фондов наиболее перспективными с коммерческой точки зрения считают виртуальную и дополненную реальность, транспортные шеринг-сервисы, развитие искусственного интеллекта и использования big data в ритейле. Инвестиции в программное обеспечение сейчас актуальны как никогда.
Как белорусам воспользоваться ночным тарифом на электроэнергию?
В последнее время все больше компаний создают приложения, которые монетизируются по подписке. Тренд этого года – транспорт, например, шеринг электросамокатов.
JAGUAR ИНВЕСТИРУЕТ В ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
Британский концерн Jaguar инвестирует более миллиарда долларов в производство электромобилей. Так что следующее поколение – с нулевым уровнем выхлопов. Батареи и электрические двигатели будут выпускать на соседних заводах. Компания предложит электрифицированные варианты для всех новых моделей Jaguar и Land Rover до 2020 года.
«РАДИКАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ» DEUTSCHE BANK
Deutsche Bank сокращает сотрудников. Без работы останутся 18 тысяч человек. Из которых 8 тысяч – в Лондоне, где сосредоточены крупнейшие инвестиционные операции банка. Накануне наблюдательный совет одобрил увольнения. Связано это с реструктуризацией. Так же в планах сокращение инвестиционно-банковских операций и снижение ежегодных расходов.
FACEBOOK И КРИПТОВАЛЮТЫ
Помните фейсбук и инстаграм не работали на прошлой неделе? У пользователей возникли сложности с загрузкой контента. Казалось бы, как это может быть связано с проектом криптовалюты Libra? А вот как. Масштабный сбой в работе соцсети заставил задуматься: где гарантии, что цифровой кошелек Calibra будет работать эффективно и без каких-либо неполадок?
В МАРТ объяснили, в каких случаях можно не платить за велосипед в поездах
Напомним, криптовалюта Libra создается, как уникальный платежный инструмент, чтобы все люди в мире могли производить оплату в единой валюте. Власти США в лице американского Конгресса обеспокоены появлением новой уникальной финансовой инфраструктуры.