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Ставка рефинансирования с 3 апреля снижается до 10,5 % годовых

03 апреля 2023 06:08
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Новости Беларуси. Качественная работа реального сектора белорусской экономики позволяет уменьшать уровень инфляции и снижать стоимость денег. Сегодня, 3 апреля, базовый показатель сокращается до 10,5 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставка рефинансирования с 3 апреля снижается до 10,5 % годовых-1

Изменение ставки рефинансирования позволяет облегчить кредитную нагрузку на предприятия и граждан. Забота о людях в Беларуси подкрепляется эффективностью экономики. Как отметили в Нацбанке, после выхода в марте годового показателя инфляции на однозначный уровень тенденция замедления роста потребительских цен продолжится и во втором квартале нынешнего года. Следующие решения по ставке рефинансирования регулятор будет принимать, учитывая ожидаемую и фактическую динамику инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий, реакцию на них финансовых рынков.

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# Ставка рефинансирования в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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