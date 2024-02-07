Подоходный налог стал основным в доходах бюджета в 2023 году
Несмотря на непростые экономические условия, Министерство по налогам и сборам успешно справляется с задачей пополнения бюджета. Такую оценку работе ведомства на расширенном заседании коллегии дал премьер-министр. Доля налоговых поступлений остается высокой – порядка 66 %. При этом почти 99 % платежей были внесены добровольно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За минувший год поступления в консолидированный бюджет составили почти 43 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это почти на 4 миллиарда больше, чем в 2022-м. Такого результата удалось достичь за счет совершенствования налогового администрирования, включая повышение отдельных ставок налогов. При этом в целом фискальное давление на бизнес удалось существенно снизить. Сократилось и число выездных проверок (упор делается на удаленные), вместе с тем результативность аудитов повысилась.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Когда экономика функционирует – особенно в сложных внешних условиях, в условиях санкций – роль налоговых органов в формировании комфортной бизнес-среды остается весомой. И важно здесь соблюсти баланс интереса государства и бизнеса. С одной стороны – обеспечить эффективный контроль за полнотой и своевременностью поступления платежей, с другой – сохранить бизнес и не нанести ему неприемлемого, военным языком говоря, урона.
Задача на ближайшую перспективу – сделать камеральный контроль основной формой проверочных мероприятий. Выездные аудиты должны проводиться только в особых случаях, подчеркнул Роман Головченко. Растут налоговые поступления и от интернет-продавцов. В прошлом году больше 420 миллионов рублей уплатили в бюджет маркетплейсы, работающие в нашей стране. Правительством поручено урегулировать их деятельность. Необходимо обеспечить комплексное регулирование этой сферы. Сейчас торговые интернет-площадки используют различные формы работы, необходимо прийти к единому механизму.