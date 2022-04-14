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Ближе всего к завершению работ в Брестской области. Как обстоят дела на посевной?

14 апреля 2022 07:58
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии посеяли ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры более чем на половине запланированных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ближе всего к завершению работ в Брестской области. Как обстоят дела на посевной?-1

Темпы в различных регионах разнятся. Понятно, что здесь главный фактор – погода. Ближе всего к завершению работ Брестские аграрии. В Могилевской и Витебской областях только вступают в активную фазу посевной компании. А вот на юге и в центральной части страны уже проводится сев льна, сахарной свеклы и однолетних трав.

# Сельское хозяйство # Экономика # Фотофакт

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