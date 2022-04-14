Новости экономики за 14.04.2022

Какие убытки несут энергокомпании Запада после ухода с российского рынка, нужна ли китайцам белорусская сгущенка и как новые договоренности с Владивостокским морским портом позволят доставить ее из Беларуси в Китай?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛОРУССКИЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР И ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Улучшить логистику при доставке товаров из Беларуси в Китай поможет Владивостокский морской торговый порт. Соглашение о сотрудничестве с портом заключил крупнейший в Беларуси логистический оператор – госкомпания «Белтаможсервис».