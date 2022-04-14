Новости экономики за 14.04.2022
Какие убытки несут энергокомпании Запада после ухода с российского рынка, нужна ли китайцам белорусская сгущенка и как новые договоренности с Владивостокским морским портом позволят доставить ее из Беларуси в Китай?
С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛОРУССКИЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР И ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Улучшить логистику при доставке товаров из Беларуси в Китай поможет Владивостокский морской торговый порт. Соглашение о сотрудничестве с портом заключил крупнейший в Беларуси логистический оператор – госкомпания «Белтаможсервис».
Это позволит оптимизировать бизнес-процессы и перенаправить пути поставок товаров. Договор предполагает организацию контейнерных перевозок, получение услуг складской обработки и хранения грузов. Владивостокский порт входит в транспортную группу FESCO – одну из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России, объединяющую портовый, железнодорожный и интегрированный логистический бизнес.
В ЕАЭС ПРОРАБАТЫВАЮТ НОВЫЕ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИК
В ЕАЭС прорабатывают новые меры по повышению устойчивости экономик. На заседании рабочей группы высокого уровня в преддверии Совета ЕЭК были рассмотрены предложения по снижению ставок ввозных таможенных пошлин и предоставлению тарифных льгот на товары критического импорта, а также инициатива российской стороны по увеличению норм ввоза товаров для личного пользования.
Большое внимание было уделено механизму расчетов в национальных валютах.
ОЦЕНЕНЫ УБЫТКИ ЭНЕРГОКОМПАНИЙ ЗАПАДА ИЗ-ЗА УХОДА С РОССИЙСКОГО РЫНКА
Аналитики посчитали, в какую цену обойдется крупным энергетическим компаниям Запада уход с российского рынка. По данным Forbes, убытки в 25 миллиардов долларов понесет британская нефтегазовая компания British Petroleum. Shell, управляемая совместно Британией и Нидерландами, потеряет 5 миллиардов долларов. Американская нефтяная компания утратит 4 миллиарда долларов.
АВТОМОБИЛИ ПО ВСЕМУ МИРУ СТАНУТ ДОРОЖЕ И НЕДОСТУПНЕЕ
Черная полоса для мирового автопрома. В ближайшие два года производство легковых автомобилей в мире снизится на 2,5 миллиона машин, в худшем случае падение составит 4 миллиона. По прогнозам аналитиков, европейский автопром пострадает больше других.
BMW и Volkswagen уже приостановили производство на своих заводах в Европе, а компания Mercedes недавно оправила 5 600 сотрудников в Бразилии в отпуск до 3 мая. На фоне роста спроса, дефицита комплектующих и разрыва логистических цепочек цены на автомобили в 2023 году продолжат расти.
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