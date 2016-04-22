Белорусской молочной продукции станет больше в крупнейших сетях российских продуктовых магазинов

Новости Беларуси. Гастрономический интерес на деловой основе. Одна из крупнейших розничных корпораций России планирует расширить сотрудничество с белорусскими производителями молочной продукции. Особый интерес к отечественному сыру. Стороны сошлись во мнении, что торговый оборот нужно увеличивать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Колтович, министр торговли Республики Беларусь:

Большая задача состоит в том, чтобы учиться торговать. Сегодня мы хотели бы рассмотреть детально порядок вхождения в сеть, порядок выполнения тех требований, которые современные розничные технологии ставят перед производителями. Мы хотели бы поговорить и о логистике, и о рекламе, и о работе по повышению качества, о чем говорят нам наши российские партнеры.

Станислав Наумов, директор по взаимодействию с органами государственной власти розничной продовольственной корпорации (Россия):

Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить и увеличить долю белорусских продуктов на полках наших магазинов. Мы сотрудничаем уже свыше 20 лет. И за это время сформировался очень привлекательный для российского потребителя бренд «Сделано в Беларуси».

Специалисты отмечают: сельскохозяйственный сектор страны показывает хороший результат в плане экспорта. Уже за три месяца 2016 года виден прирост.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Очень неплохо сработал сельхозсектор в первом квартале. 97,3% – экспорт нашей страны по сельхозпродукции к уровню прошлого года, трех месяцев. На 20% поставлено больше мяса в этом году на экспорт и на 19% больше поставлено молочной продукции.