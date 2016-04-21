Новости экономики за 21.04.2016

Новости Беларуси. Нефть марки Brent покорила очередной пик. Увеличение стоимости вызвало рост котировок на азиатских биржах и раскачало валютные качели. В какую сторону двинулся доллар, узнаем у экономического обозревателя программы Новости «24 часа» на СТВ.

Нефтяной пик

Цена за баррель превысила 46 долларов, так высоко она не торговалась с начала года. Причин сразу несколько: данные Минэнерго США о сокращении добычи сырья и забастовка рабочих нефтяных компаний Кувейта.

Ситуация на рынке сырьевом отразилась и на валютном. Белорусский рубль на торгах сегодня укрепился к корзине валют. Доллар подешевел на 176 рублей. В коммерческих банках его можно купить уже по 19 700. Евро опустился более существенно, на 333 пункта. 22 202 официальный курс на пятницу. Российский рубль на фоне подорожания нефти укрепился, без малого 302 белорусских он будет стоить по Нацбанку завтра.

Ставки выше

Ставки налога на сдачу жилья и гаражей в аренду выросли в столице. Таким образом, физлица, которые самостоятельно сдают комнаты или квартиры в наем, будут платить больше.

Самая высокая ставка в первой экономико-планировочной зоне – 275 тысяч за комнату в месяц, 230 – во второй, в третьей и четвертой – 195, в пятой – 160 тысяч.

Налог на аренду гаражей вырос в среднем на 15%. Данные ставки не применяются к собственникам, которые передают имущество индивидуальным предпринимателям с целью субаренды.

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