Задачи, поставленные Президентом перед промышленным комплексом, обсуждают на белорусских предприятиях

Новости Беларуси. От уверенного старта к успеху нового пятилетия. В Послании к белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко озвучил стратегические векторы развития страны на нынешний год. Он станет серьезным экзаменом для всей вертикали власти и управленческих структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задачи, поставленные Президентом, – прямое руководство к действию. Четкие инструкции есть у всех – и в отраслях, и у отдельных предприятий, и у каждого трудящегося.

Виктор Матиевич, генеральный директор предприятия:

В своей речи Президент ставит задачи перед промышленным комплексом – диверсификация и расширение рынков сбыта. Для нас это программы номер один. И мы рассматриваем увеличение экспорта в дальнее зарубежье в общем объеме прироста не менее 20%. Сегодня это составляет около 3-4%. Задача достаточно серьезная, то есть в разы увеличить эти объемы. И мы ее будем, конечно, выполнять.