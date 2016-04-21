Александр Лукашенко: «Работа в Китайско-белорусском индустриальном парке идет из рук вон плохо»

Новости Беларуси. Нынешний год должен стать переломным в преодолении негативных тенденций в экономике. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Принципы развития экономики Беларуси – диверсификация экспорта, снижение себестоимости продукции на 25%, создание 50 тысяч рабочих мест, развитие сельского хозяйства. Экономика должна стать на путь инновационного развития.

Большая ставка на создание продукции будущего делается в рамках Китайско-белорусского технопарка в Смолевичском районе. Особенно важному проекту необходимо придать больше динамики, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Активно ведется работа по поиску новых точек роста экономики, которые дадут устойчивую динамику ее развития. Во-первых, Китайско-белорусский индустриальный парк. Здесь создается площадка для привлечения высокотехнологичных и конкурентоспособных проектов. Работа, к сожалению, идет из рук вон плохо, и в ближайшее время там будут приняты жесточайшие меры, в том числе и кадровые. Там должны быть созданы предприятия послезавтрашнего дня. Предприятиям вчерашнего и сегодняшнего дня на этой площадке делать нечего.

Ежегодное послание главы активно обсуждают жители области в учебных аудиториях и трудовых коллективах. Пенсионеры, ветераны, молодежь слушали главу государства с особым интересом. Развитие инфраструктуры отдаленных от столицы регионов, экономика, создание благоприятных условий для молодых специалистов – темы, которые особенно заинтересовали жителей столичного региона. Так, в Дзержинске своеобразным информационным центром стала местная библиотека.

Жители Дзержинска:

Больше всего из обращения Президента к народу меня затронули такие темы, как создание новых рабочих мест. У меня внуки, уже один с образованием, он благоустроен, но, например, нет жилья. И, вообще, помощь, конечно, молодежи. Я согласна с тем, что Президент затронул эту тему.

Мне всегда хотелось, чтобы в нашей культуре, и Президент здесь то же самое сказал, всегда была больше заработная плата. Здесь он так сказал: от того, как ты вкладываешь, ты больше получишь.

Мне очень нравится, что Президент в своем послании затронул важную тему многовекторности международной политики. Если будет богатая страна, значит она сможет поддерживать и пенсионера, она может поддерживать и инвалида, матерей, многодетные семьи.

Послание главы государства обсуждают и жители будущих городов спутников столицы. Жители Фаниполя услышали ответ на главный вопрос – как будет развиваться экономика страны.

Жители Фаниполя:

Я как бывший военный человек обратил внимание, конечно, на обороноспособность нашей страны, нашей родины. И приятно, что Президент про нее не забывает.

Чтобы мы спали спокойно, а не так, как везде вокруг. Это самое главное. А остальное, я думаю, наживем.