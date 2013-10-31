Белорусское правительство планирует снизить ставку рефинансирования до 13% в 2014 году

Новости Беларуси. Какими темпами идет рост производства и когда с конвейеров предприятий продукция будет уходит к покупателю, а не на склад? Об итогах работы с начала года сегодня шла речь на совместном заседании обеих палат парламента. Ответ перед депутатами держало правительство. 2013-й оказался годом непростым для промышленного комплекса страны, но именно этот сектор помог устоять экономике. Впрочем, эта тема, стала не единственной для обсуждения.

Подготовка к строительству Белорусской АЭС завершится в намеченные сроки. Уверенность в этом высказал первый вице-премьер Владимир Семашко 31 октября на совместном заседании двух палат парламента.

Первый энергоблок мощностью 1170 МВт должен быть введен в эксплуатацию в 2018 году, второй – в 2019. Строительство атомной электростанции в Островце значительно улучшит топливно-энергетический баланс страны. Доля импорта голубого топлива сократится почти на 70%.

Владимир Семашко также отметил, что в Год бережливости темпы роста производства до конца 2013 должны достичь 98%, а складские запасы снизиться до 60%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Признать темп роста промышленного производства за 9 месяцев 95,4% даже удовлетворительным результатом непозволительно. Но важно отметить положительную тенденцию: с сентября месяца наметился, пусть пока еще небольшой, подъем 0,2%. Важна и другая положительная тенденция: складские запасы должны снизиться до 60-62%. Такая тенденция снижения складских запасов характерна в большей или меньшей степени для каждого года: к концу года рынок всегда оживает, складские запасы существенно уменьшаются.

Шла речь о кредитовании и поддержке промышленности. Оборотный капитал предприятий в осенне-зимний период в основном идет на расчеты за энергоносители и покупку сырья. Проценты по кредитам остаются высокими. Но как заверил вице-премьер, к концу 2014 года ставка рефинансирования уменьшится до 13%. Кроме того, все виды поддержки промышленного комплекса будут выполнены в полном объеме. Необходимые на это средства уже предусмотрены в бюджете на 2014 год.

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Большая работа проводится сегодня, мы слышали, по развитию промышленности, в частности по поддержке, по инвестиционным кредитам, по возмещению процентов по кредитам, по инвестиционным проектам, по экспорту. Да, это большой плюс, и это, конечно, большая помощь предприятиям. Но под текущую деятельность, конечно, надо посмотреть. И наши предприятия, руководители, в первую очередь, специалисты при встречах с нами, с депутатами, задают вот этот вопрос и просят обратить внимание.

К 1 января 2015 года в торговле между странами-участниками ЕврАзЕС будут сняты все тарифные ограничения. Белорусские предприятия смогут покупать энергоресурсы в России по цене внутреннего рынка.