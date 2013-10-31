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31 октября в Гомеле пройдет презентация отечественных нефтепродуктов

31 октября 2013 09:34
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Новости Беларуси. В Беларуси 31 октября пройдет презентация отечественных нефтепродуктов. Специализированный международный форум откроется в Гомеле. Он соберет около 30 белорусских и зарубежных организаций, топливных трейдеров, нефтеперерабатывающих компаний и предприятий.

Иностранные гости будут представлять такие страны как Швейцария, Латвия, Россия и Украина. Эксперты планируют обсудить передовой опыт в реализации углеводородов, ценообразование на зарубежных рынках, пойдет речь и об установлении контактов с представителями компаний из Европы и СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Нефть в Беларуси

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