31 октября в Гомеле пройдет презентация отечественных нефтепродуктов

Новости Беларуси. В Беларуси 31 октября пройдет презентация отечественных нефтепродуктов. Специализированный международный форум откроется в Гомеле. Он соберет около 30 белорусских и зарубежных организаций, топливных трейдеров, нефтеперерабатывающих компаний и предприятий.

Иностранные гости будут представлять такие страны как Швейцария, Латвия, Россия и Украина. Эксперты планируют обсудить передовой опыт в реализации углеводородов, ценообразование на зарубежных рынках, пойдет речь и об установлении контактов с представителями компаний из Европы и СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.