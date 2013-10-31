Репортаж с предприятий в российском Подольске, которые будут поставлять комплектующие для белорусской АЭС

Новости Беларуси. К закладке фундамента первой белорусской АЭС приступят уже на следующей неделе — 5 ноября. А вот проект для нашего энергоблока был разработан на конструкторском бюро в подмосковном Подольске. Это предприятие уникально в своем роде и входит в пятерку лучших в мире. Похожие есть лишь в США, Франции и Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в цехах предприятия делают детали для ядерного реактора Ленинградской АЭС. Материалы для нашей станции начнут производить в ближайшее время и на новых станках. Уже сейчас здесь купили высокопроизводительное оборудование. Оно позволит сэкономить людские ресурсы и время. Двумя такими станками сможет управлять один человек. Проект ядерного реактора подразумевает безопасность уровня 3+. Такого же формата строятся и собратья нашей АЭС: Балтийская и Ленинградская.

Сергей Сорокин, начальник научно-технического бюро ОКБ «Гидропресс»:

Белорусская АЭС преобладает безопасностью ничуть не меньшей, чем все другие сооружаемые нами объекты. Наши объекты известны во всем мире как раз показателем безопасности. Срок службы – 60 лет. Но, имея опыт эксплуатации наших предыдущих объектов и проанализировав всю сложившуюся ситуацию, мы сможем продлить и этот срок.

Белорусская АЭС по проекту должна работать на протяжении 60 лет. Она будет отвечать даже тем требованиям безопасности, которые появятся в будущем. Или, во всяком случае, иметь возможность их соблюдать.

А это уже другое предприятие – завод «Подольск». Здесь производят техническое сердце атомной станции – парогенераторы. Производят серийно, уже полвека. Так что опыт – атомный. Кстати, абсолютно все материалы, из которых они изготавливаются, соответствуют международным стандартам МАГАТЭ.

Анатолий Смирнов, начальник цеха по производству парогенераторов ОАО «ЗиО Подольск»:

На всех этапах, начиная от входного контроля основного металла, и на этапе окончательно изготовленного изделия предъявляются особые требования. Парогенератор выполнен с запасом прочности, насколько мне известно, в более чем 2 раза.

Закладка фундамента станции в Островце по прогнозам начнется 5 ноября. Уже сегодня российские предприятия начали отгрузку первого оборудования: устройств локализации активной зоны. Для доставки такого груза понадобится спецтехника.

Владимир Тафров, начальник отдела маркетинга ОАО «ЗиО Подольск»:

Наше предприятие в этом году специально закончило модернизацию заводской транспортной инфраструктуры. Мы срезали углы, расширяли площадки, поднимали трубопроводы для вывоза непосредственно парогенератора завода. Что касается доставки парогенератора в Республику Беларусь, я думаю, что будет выбран наиболее оптимальный метод, который целесообразен не только экономически, но и с точки зрения временных затрат.