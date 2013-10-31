О чем договорились в Минске президенты Беларуси и Эквадора?

Новости Беларуси. Беларусь готова к выстраиванию взаимовыгодных и партнерских отношений с Эквадором. Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко после переговоров со своим эквадорским коллегой Рафаэлем Корреа Дельгадо. Президент Эквадора — впервые с официальным визитом в Беларуси. Большинство экспертов уже сходятся во мнении, что нынешняя встреча станет хорошим фундаментом не просто для развития отношений между странами, а положит начало новому этапу в их истории. Евгений Горин — следил за ходом встречи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Своего эквадорского коллегу Александр Лукашенко встречал на ковровой дорожке у Дворца независимости. Оба президента находились в прекрасном расположении духа.



Как признается позже журналистам Рафаэль Корреа, осень - время года, которое его очаровывает. Белорусский октябрь явно пришелся по душе латиноамериканскому гостю. Переговоры предварила торжественная церемония в просторном — высотой в семь этажей — фойе Дворца Независимости.



Кстати, исполнение гимна Эквадора, видимо, было настолько на высоте, что Рафаэль Корреа некоторое время разглядывал музыкантов. А потом с удовольствием подпевал все время, что звучал гимн.



По протоколу Президенты представили друг другу чиновников из делегаций. Со многими из них главы государств хорошо знакомы — это не только дипломаты, но и представители промышленности, деловых кругов. Момент можно назвать историческим, страны намерены серьезно продвинуться в экономическом сотрудничестве.



В начале переговоров в узком составе расставили предварительные акценты. Президенты не виделись чуть более года. В последний раз на встрече в Эквадоре была договоренность обозначить 3-4 направления для сотрудничества. Они и стали бы пилотными проектами и одновременно локомотивом для развития.



Во время общения лидеров в узком составе представители обеих делегаций также обсуждали возможные направления для кооперации. Сегодня повестка дня для поиска точек соприкосновения значительно расширилась.



Переговоры в узком составе длились более двух часов. Главы государств поделились с журналистами о чем шла речь за закрытыми дверями. Товарооборот между странами за несколько последних лет удвоился. Тем не менее его объемы явно не дотягивают до имеющегося потенциала.



Александр Лукашенко:

Мы планировали, что найдем 3-4 направления нашего сотрудничества. Когда закончили переговоры, то таких направлений - 10-12. И, как сказал президент Корреа, нам есть, из чего выбирать. Мы полны решимости уже в ближайшее время наладить сотрудничество по этим направлениям. Это и энергетика, строительство линий электропередач у вас, и совместное производство машиностроительной техники, техники для сельского хозяйства. Это военно-техническое сотрудничество, научно-техническое сотрудничество. Словом, направлений очень много. И мы полны решимости вместе с президентом взять под контроль реализацию наших договоренностей. Наши экономики - не конкурируют друг с другом, а взаимно дополняют друг друга. То, что есть у нас - вы на это можете рассчитывать. То, что есть у вас, я думаю, мы тоже на это можем рассчитывать. Мы очень заинтересованы в налаживании сотрудничества с вашей страной. То же самое мы видим и со стороны вашего президента. Поэтому, я уверен, что у нас многое получится.



Сразу же после официальных переговоров кортеж Президента Эквадора направился к площади Победы. Высокий гость по традиции почтил память погибших в Великой Отечественной войне и возложил венок к обелиску.

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Потенциал экономик двух стран и перспективы сотрудничества обсуждали сегодня и в бизнес-кругах. В Беларусь приехали представители крупных компаний Эквадора, работающих в сферах логистики, фармацевтики, туристического бизнеса. Все делегаты сходятся в одном — торгово-экономическое сотрудничество нужно расширять. Анастасия Иваникова подробнее.



Плотные переговоры с самого утра. Потенциал экономик двух стран и инвестиционные возможности нашей страны с белорусскими коллегами обсудили представители бизнес-кругов Эквадора. Сначала в торгово-промышленной палате. Очевидно, бизнесмены за сотрудничество. Говорили о перспективах, речь шла и о конкретных проектах.



Беларусь — страна экспортоориентированная. И сегодня заинтересована в латиноамериканских рынках. Впрочем, интерес, безусловно, взаимный. Жаль, пока двухсторонний товарооборот с Эквадором не слишком большой. За прошлый год — около 16 млн долларов.



В основе белорусского экспорта — поставки скрученной проволоки и геодезической техники. А вот бананы и цветы импортируют уже в Беларусь латиноамериканские партнёры.



Висенте Вонг, главный исполнительный директор фруктовой компании (Эквадор):

Цель нашего приезда - увеличение объема поставок. Уже сегодня на рынке Таможенного союза более 90% бананов - это продукция Эквадора.



Представители крупных компаний, работающих в сферах логистики, производства оборудования для энергетической промышленности, медикаментов, туристического бизнеса... Подобный белорусско-эквадорский деловой форум в Минске не первый. Так называемые «прямые контакты» устанавливали ещё в сентябре. Фармацевтика, сельское хозяйство, образование, наука. Сотрудничество Беларуси и Эквадора может развиваться в различных областях.



Филипе Рабаденейро Молестина, президент ассоциации экспортеров (Эквадор):

Беларусь является производителем техники, которая очень нужна нашей стране, особенно при добыче полезных ископаемых.



В списке приоритетных направлений — машиностроение. Обсуждается контракт по поставке в Эквадор белорусских троллейбусов, есть предложение создать сборочное производство минских автобусов по специальной конструкции для эксплуатации в латиноамериканской стране.



Отечественные производители интегральных микросхем, изделий электронной и медицинской техники тоже говорят о сотрудничестве.