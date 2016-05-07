Как бьется сердце автопрома проверил Президент – итоги визита на Минский моторный завод

Когда все в ажуре (думаю, знакомый всем термин), когда все хорошо, человек не думает о будущем. А наступают непростые времена и кусок хлеба на черный день отложить хочется, и поиск ориентиров идет, чтобы опереться на что-то. Так вот, как раз-таки с трибуны Всебелорусского народного собрания власть заявит государственные ориентиры. Нет сомнения, что экспорт останется одной из главных задач. И также несомненно, что «сборочный цех» под названием Беларусь продолжит выпускать автомобили. Это подтвердил Президент Лукашенко, посещая в пятницу Минский моторный завод. Евгений Пустовой с подробностями.

Заводская проходная в люди вывела меня. Свою жизнь Валерий Белоус сравнивает с песней. Карьера у начальника цеха сложилась как по нотам.

Но если лирику в сторону, то все равно речь о делах сердечных. Минский моторный даже далекие от поэзии заводчане называют сердцем отечественной промышленности. А сердце, как известно, и заболеть может, тем более когда пульсирует оно около 60 лет кряду.

Изучать диагноз только по экономическим показателям Александр Лукашенко не стал, а лично интересуется самочувствием флагмана отрасли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Рентабельность в прошлом году.

Игорь Емельянович, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»:

Рентабельность в прошлом году продукции составила 12,5%.

Александр Лукашенко:

Первый квартал.

Игорь Емельянович:

Близко к 19%.

Александр Лукашенко:

За счет чего?

Игорь Емельянович:

За счет реализации продукции на внешних рынках.

По мнению Президента, завод идет на поправку. А вот Правительство кивает на хроническую болячку, мол, конвейерный организм поизносился. Впрочем, летальный исход моторному прочили еще в начале 90-х. Угробить это, как и другие брендовые предприятия Беларуси, не позволил Александр Лукашенко. Тогда модификации двигателей можно было пересчитать на пальцах руки, а сейчас в руках заводчан современные технологии, с конвейера сходит около 130 модификаций моторов.

Валерий Белоус, начальник сборочного цеха:

Мы можем видеть, какие исполнения собираются, что идет по сборочному конвейеру, какая укладка двигателей. Также мы можем посмотреть комплектацию любого двигателя.

За моторами компьютерная система наблюдает, как GPS – за машинами. А на выходе проверяет герметичность агрегата. И только после этого мотору дают зеленый свет.

По площади Минский моторный равен 35 футбольным полям. А вот команде заводчан даже на своей белоруской территории приходится соперничать сразу с несколькими импортными фирмами.

Под флагом ММЗ – шесть тысяч человек и пять предприятий от Лиды до Гомеля. Минский моторный для белорусских автобрендов должен стать, как солнце для планет – единственным источником двигательной мощи. Сейчас в линейке моторы от 35 до 450 лошадиных сил. А хотят приручить несколько лошадок и обуздать целые табуны до полутора тысяч лошадей. Как говорится, взялся за вожжи – гони вперед.

Александр Лукашенко:

Ваш завод понимает, что надо делать сегодня. Более того, он начал уже делать то, что нужно тракторному заводу, МАЗу, может даже, завтра и БелАЗу. И к этому мы уже подходим. Здесь пока не делаем, но подходим. Этот год для вас будет определяющим. Прежде всего для руководства завода, для нашего директора этого завода. Замысел я понял, он зафиксирован. То, что обещали руководители и специалисты, то, что вы будете делать. Пройдет этот год – посмотрим.

Если с начальниками Президент строг, то с работягами – откровенен. Вот и сейчас делится своей мечтой о народном автомобиле.

Александр Лукашенко:

Это, вы знаете, моя давняя мечта – иметь свой легковой автомобиль. Недорогой, чтобы люди наши, не так богато живущие, могли приобретать подобный автомобиль. Вот представляете: автомобиль, трактор, грузовой автомобиль, МАЗовский средний, крупный БелАЗовский и так далее. Без двигателя – никуда.

Двигаться вперед надо не только моторному. Всем предприятиям отечественного автопрома, которые третий год на ручнике. Президент, как и обещал, уже объехал завод колесных тягачей, Белорусский металлургический, Минский автозавод. Отрасль приносит треть национального ВВП. А еще это настоящий сборочный цех в масштабах целой страны. Это фамильное наследие государства. К тому же мир уже переболел экономикой услуг и вновь возвращается к развитию собственных производств.

Людмила Нехорошева, заведующий кафедрой экономики промышленных предприятий БГЭУ:

Многие развитые страны даже стали назад вносить промышленные предприятия. И это связано с тем, что происходит интеллектуализация труда в промышленности.

Раньше на Минском моторном смотрели сугубо в сторону России. Теперь стремятся к дальним берегам: от Каспийского до Карибского моря. Минские двигатели в 42 странах. Но чтобы не «плавать» по волнам диверсификации, а смело держаться на плаву, на моторном в тираж запускают двигатель стандарта ЕВРО-5 и готовятся к ЕВРО-6.



Вот так звучит современный двигатель. Он не только тише, но и скромнее в поглощении топлива. Минимум на треть. Причем нашпигован только отечественным. Можем, когда хотим. Ведь и средства производства есть, и инженерная школа сохранена. Даже народные Кулибины не перевелись.

Александр Лукашенко:

Он говорит: «Ни к черту немецкий двигатель. Четыре тысячи не проработал, коленвал сломался. Чудеса». Он его выкинул, поставил белорусский двигатель. Проблем уже нет.

Именно такого подхода к работе Президент ждет и от заводчан.

Александр Лукашенко:

В этих стенах должна быть диктатура технологий. Не будет качества – вы будете биты, и не только мною. Рублем. Вы ничего не получите, производя и поставляя некачественный продукт. Это касается всех. Увы, настало новое время, очень тесно стало всем. В силу этого жестокая конкуренция.

На память о посещении завода Президенту подарили мини-копию нового двигателя, который сможет заглушить импортные аналоги. Александр Лукашенко резюмирует: когда вместо сердца пламенный мотор, тогда и лошадиные силы помогут быть на коне.