Новости по тегу #Беларусь-Румыния

Александр Лукашенко поздравил народ Румынии с Национальным днем этой страны.
На границах с республиками будут сняты ограничения, а также отменен пограничный контроль.
«Подтверждаю заинтересованность в развитии конструктивного сотрудничества и приглашаю чаще посещать Беларусь, чтобы убедиться в гостеприимстве и доброжелательности ее жителей», – отметил Президент в поздравлении.
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