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Новости по тегу #Беларусь-Румыния

Лукашенко: Беларусь открыта к дальнейшей реализации потенциала отношений с Румынией
01 декабря 2025 05:54

Лукашенко: Беларусь открыта к дальнейшей реализации потенциала отношений с Румынией

Румыния и Болгария официально вошли в Шенгенскую зону
02 января 2025 07:57

Румыния и Болгария официально вошли в Шенгенскую зону

Лукашенко поздравил народ Румынии с Днём национального единения и пригласил чаще посещать Беларусь
01 декабря 2024 07:34

Лукашенко поздравил народ Румынии с Днём национального единения и пригласил чаще посещать Беларусь

Александр Лукашенко поздравил народ Румынии с Национальным днём
01 декабря 2021 09:36

Александр Лукашенко поздравил народ Румынии с Национальным днём

900 километров за 39 часов. Перспективы нового логистического маршрута Беларусь – Румыния
06 марта 2019 10:30

900 километров за 39 часов. Перспективы нового логистического маршрута Беларусь – Румыния

Новый логистический маршрут свяжет Беларусь и Румынию
06 марта 2019 07:01

Новый логистический маршрут свяжет Беларусь и Румынию

Андрей Кобяков: Беларусь может стать для Румынии плацдармом для входа на рынок ЕАЭС
10 ноября 2017 10:23

Андрей Кобяков: Беларусь может стать для Румынии плацдармом для входа на рынок ЕАЭС

Министры иностранных дел Беларуси и Румынии обсудили перспективы взаимного сотрудничества
10 ноября 2017 07:03

Министры иностранных дел Беларуси и Румынии обсудили перспективы взаимного сотрудничества

Теодор Мелешкану примет участие в мероприятии, посвященном 25-летию дипломатических отношений Беларуси и Румынии
09 ноября 2017 06:46

Теодор Мелешкану примет участие в мероприятии, посвященном 25-летию дипломатических отношений Беларуси и Румынии

Беларусь и Румыния намерены укрепить сотрудничество в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и туризма
12 мая 2016 06:31

Беларусь и Румыния намерены укрепить сотрудничество в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и туризма

Белорусско-румынские отношения обсудят 11 мая в Министерстве иностранных дел Беларуси
11 мая 2016 06:21

Белорусско-румынские отношения обсудят 11 мая в Министерстве иностранных дел Беларуси