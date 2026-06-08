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Белорусско-ганский бизнес-форум в Минске объединил около сотни компаний

08 июня 2026 16:53
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Вслед за переговорами во Дворце Независимости площадкой для укрепления связей Минска и Аккры стал Белорусско-ганский бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кооперация в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении и машиностроении. Особый интерес стороны проявляют к сфере высоких технологий. Статистика показывает, что более 40 % кибератак приходится на африканские страны. 

Белорусские специалисты предложили партнерам уникальные решения для обеспечения информационной безопасности. Всего масштабная бизнес-платформа объединила около сотни компаний. Участники провели прямые B2B-переговоры для запуска совместных проектов. 

Белорусско-ганский бизнес-форум в Минске объединил около сотни компаний-2

Николай Борисевич, директор Национального центра поддержки экспорта Беларуси:
У нас с большинством африканских стран установлены действительно политически очень хорошие отношения в течение продолжительного времени. Но сейчас основная задача, чтобы конвертировать политическую привилегию в добавленную стоимость в двусторонней торговле и взаимном бизнесе. Нельзя сказать, что это простой рынок, потому что на него стремятся все, многие страны. Но наше преимущество в том, что мы идем не только со своей техникой, мы не только идем со своими технологиями, но мы выстраиваем отношения свои на партнерской основе.

Белорусско-ганский бизнес-форум в Минске объединил около сотни компаний-4

Саймон Маджи, генеральный директор Центра содействия инвестициям Ганы:
Огромные перспективы существуют для развития торговых и экономических связей между нашими странами. В первую очередь в области сельского хозяйства. Беларусь известный поставщик, производитель сельскохозяйственной техники, которая крайне необходима для Ганы. Кроме этого, существуют большие перспективы для развития взаимовыгодных отношений в области переработки сельскохозяйственной продукции.

Беларусь и Гана намерены усиливать торговое партнерство. И ключевую роль в этом призвано сыграть именно предпринимательское сообщество.

Лукашенко заявил о начале новой главы в двустороннем сотрудничестве Беларуси и Ганы.

# Международное сотрудничество # Николай Борисевич

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