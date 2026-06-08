Белорусско-ганский бизнес-форум в Минске объединил около сотни компаний

Вслед за переговорами во Дворце Независимости площадкой для укрепления связей Минска и Аккры стал Белорусско-ганский бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кооперация в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении и машиностроении. Особый интерес стороны проявляют к сфере высоких технологий. Статистика показывает, что более 40 % кибератак приходится на африканские страны.

Белорусские специалисты предложили партнерам уникальные решения для обеспечения информационной безопасности. Всего масштабная бизнес-платформа объединила около сотни компаний. Участники провели прямые B2B-переговоры для запуска совместных проектов.