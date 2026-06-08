Белорусско-ганский бизнес-форум в Минске объединил около сотни компаний
Вслед за переговорами во Дворце Независимости площадкой для укрепления связей Минска и Аккры стал Белорусско-ганский бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кооперация в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении и машиностроении. Особый интерес стороны проявляют к сфере высоких технологий. Статистика показывает, что более 40 % кибератак приходится на африканские страны.
Белорусские специалисты предложили партнерам уникальные решения для обеспечения информационной безопасности. Всего масштабная бизнес-платформа объединила около сотни компаний. Участники провели прямые B2B-переговоры для запуска совместных проектов.
Николай Борисевич, директор Национального центра поддержки экспорта Беларуси:
У нас с большинством африканских стран установлены действительно политически очень хорошие отношения в течение продолжительного времени. Но сейчас основная задача, чтобы конвертировать политическую привилегию в добавленную стоимость в двусторонней торговле и взаимном бизнесе. Нельзя сказать, что это простой рынок, потому что на него стремятся все, многие страны. Но наше преимущество в том, что мы идем не только со своей техникой, мы не только идем со своими технологиями, но мы выстраиваем отношения свои на партнерской основе.
Саймон Маджи, генеральный директор Центра содействия инвестициям Ганы:
Огромные перспективы существуют для развития торговых и экономических связей между нашими странами. В первую очередь в области сельского хозяйства. Беларусь – известный поставщик, производитель сельскохозяйственной техники, которая крайне необходима для Ганы. Кроме этого, существуют большие перспективы для развития взаимовыгодных отношений в области переработки сельскохозяйственной продукции.
Беларусь и Гана намерены усиливать торговое партнерство. И ключевую роль в этом призвано сыграть именно предпринимательское сообщество.
Лукашенко заявил о начале новой главы в двустороннем сотрудничестве Беларуси и Ганы.