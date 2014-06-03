Белорусско-cловацкий бизнес-форум проходит 3 июня в Минске

Новости Беларуси. Деловой интерес. Более ста компаний из различных отраслей экономики принимают участие в Белорусско-словацком бизнес-форуме. Он проходит в Доме Москвы и собрал представителей десятков крупнейших компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости встречаются с белорусскими производителями, обсуждают вопросы инвестирования, устанавливают партнерские связи. Сфера интересов широкая — энергетика, строительство, деревообработка, IT-технологии, туристические услуги, логистика, медицина. Более сорока словацких компаний приехали в Беларусь с конкретными предложениями.

Павола Павлис, государственный секретарь Министерства экономики Словацкой Республики:

Мы видим, что белорусско-словацкое сотрудничество устойчиво развивается. У наших бизнесменов есть интерес во взаимных инвестициях и совместных проектах с Беларусью при выходе на рынки третьих стран. Есть возможности развивать сотрудничество в машиностроении, сельском хозяйстве, туризме, энергетике. Многие наши соотечественники побывали в Минске на Чемпионате мира по хоккею. Я поздравляю Беларусь с тем, какие условия вам удалось создать для гостей и участников, об этом говорит и рекорд по количеству зрителей. Мы также будем рады принять белорусов в Словакии и предложить хорошие условия для бизнеса.

Петер Михалович, представитель компании по строительству альтернативных источников энергии (Словакия):

Сейчас мы слышали много о хоккее. Друзья были здесь и говорили, что Минск - прекрасный чистый город, хорошие люди. О государстве не много информации у нас. Я думаю, что это хорошо, что здесь проходят такие встречи, бизнес-форумы. Может в будущем у нас будет кооперация.