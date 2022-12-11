Творожные десерты и много сыра. Что Беларусь поставляет в Африку и какие перспективы у такого сотрудничества?
Достойны удивления не те, кто предсказывает потоп, а те, кто строит ковчег. Вот и наш Президент уже давно и не раз говорил и о том, что мир штормит, и о том, что доллару жить осталось недолго, и о том, что глобальное будущее за Азией, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Так что Беларусь давно присматривается к этому региону, как и он к нам. Что тут скажешь: рынок огромный, потенциал еще больше. Но мы полны намерений усилить наше экспортное присутствие и на других континентах. В этом, если хотите, наш финансовый ковчег.
И на горизонте Африка. Регион с населением почти 1,5 миллиарда человек сопоставим с Китаем. Через 15-20 лет этот континент будет определять демографическую картину планеты и задавать темпы мирового потребительского роста. В Африке уже сейчас развивается сельское хозяйство, химическая промышленность. Им нужны агротехнологии, инфраструктура, автомобили, спецтехника. В каждой из этих сфер, согласитесь, белорусам есть что предложить.
На неделе политобозреватель Илона Волынец изучила наши виды на Африку и пришла к выводу, что у нас намного больше общего, чем может показаться на первый взгляд.
Илона Волынец, политический обозреватель:
Правительство Беларуси планирует экспорт на следующий год 47,7 миллиарда долларов. При этом нужно компенсировать потери, которые мы несем на западном и украинском направлениях. Значит, нужно наращивать свои поставки на рынках дружественных стран. К примеру, в России, Центральной Азии, Африке. По подсчетам экспертов, нужно увеличить объемы поставок, к примеру, в африканские страны на 10 %. Но насколько это реально? Все ли знают о Беларуси в Африке? И что надо предпринять, чтобы заинтересовать партнеров?
Белорусский трактор и пирамиды. По каким направлениям Беларусь работает с Египтом?
Чтобы заключить выгодный контракт, нужно вкусно себя презентовать. В этом не единожды убеждались отечественные производители. Молоко, сливочный крем, творожные десерты, брынза, фета и даже сыр с голубой плесенью. Все эти изыски на неделе пробовали в Каире. Там прошла международная продовольственная выставка, которая объединила не один десяток стран. Национальную экспозицию представляли и белорусы.
Кристина Захаренко, начальник отдела маркетинга молочного завода:
Мы уже в Египет поставляли и делали поставки. Это было сухое обезжиренное молоко и сыворотка. На 80 тонн мы делали отправку.
Беларусь – безусловный лидер по производству молочных продуктов на душу населения: 841 кг на человека в год, из которых в стране потребляется только 237. Остальное – на экспорт. Наша молочка поставляется в более чем полсотни стран. Только за 9 месяцев экспорт вырос почти на треть. А это 570 миллионов долларов. На расширение географии поставок рассчитывают и на этом молокозаводе.
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Кристина Захаренко:
Мы как раз таки планируем уже в этом году открыть больше продуктов. Сейчас вообще такой год и, в принципе, такое время, когда всем странам подвольно все. И мы можем заходить в другие страны, заходить спокойно и поставлять нашу молочную продукцию.
Сарафанное радио работает и на Африканском континенте. Главное – зацепиться. Тем более за качество белорусам никогда не было стыдно.
Наталья Кураш, директор «Белинтерэкспо» БелТПП:
В этом году по линии «Белинтерэкспо» мы сделали уже две национальные экспозиции: в Кении в июне и в Зимбабве. В целом по результатам были подписаны и контракты, и разработки.
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