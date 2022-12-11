Творожные десерты и много сыра. Что Беларусь поставляет в Африку и какие перспективы у такого сотрудничества?

Достойны удивления не те, кто предсказывает потоп, а те, кто строит ковчег. Вот и наш Президент уже давно и не раз говорил и о том, что мир штормит, и о том, что доллару жить осталось недолго, и о том, что глобальное будущее за Азией, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Так что Беларусь давно присматривается к этому региону, как и он к нам. Что тут скажешь: рынок огромный, потенциал еще больше. Но мы полны намерений усилить наше экспортное присутствие и на других континентах. В этом, если хотите, наш финансовый ковчег.

И на горизонте Африка. Регион с населением почти 1,5 миллиарда человек сопоставим с Китаем. Через 15-20 лет этот континент будет определять демографическую картину планеты и задавать темпы мирового потребительского роста. В Африке уже сейчас развивается сельское хозяйство, химическая промышленность. Им нужны агротехнологии, инфраструктура, автомобили, спецтехника. В каждой из этих сфер, согласитесь, белорусам есть что предложить.