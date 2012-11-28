В 2013 году в Беларуси появятся списки лжепредпринимателей

Новости Беларуси. С начала 2013 года в Интернете появятся списки лжепредпринимательских структур. Их разместят на сайте министерства по налогам и сборам Беларуси. 1 января вступает в силу Указ Президента.

Публикация данного перечня позволит деловым людям избежать контактов с партнерами сомнительной репутации. Добросовестные налогоплательщики в список не попадут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, пресечение деятельности лжеструктур позволило в этом году вернуть в бюджет Беларуси порядка 300 миллиардов рублей.

Григорий Веремко, заместитель председателя Комитета государственного контроля, директор Департамента финансовых расследований КГК:

Деяниями данных структур наносится определенных ущерб государству. То есть лицо, которое дает согласие на регистрацию, используя свои паспортные данные, открывает на себя фирму и потом просто передает документы и их использует в последующем для теневых операций, конечно такие люди, лица должны привлекаться к ответственности. Потом открываются расчетные счета и система электронного доступа, совсем другие люди управляют этими электронными счетами, то есть и у них должна быть ответственность за эту деятельность, так называемых, бухгалтеров.