Прямой эфир

Белорусский парламент готовится рассмотреть бюджет страны на 2014 год

11 октября 2013 10:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский парламент готовится рассмотреть бюджет страны на 2014 год. Проект закона будет представлен на сессии Палаты Представителей.

11 октября аспекты главного финансового документа депутаты обсуждали совместно с представителями финансового и экономического ведомств. Это позволит парламентариям вносить продуманные предложения по корректировке доходов и расходов госказны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Добрынина, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
В плане рассмотрения и подходов к законопроекту должна быть экономичность и эффективность бюджетных расходов. Сегодня мы видим, что надо проводить политику оптимизации налоговых льгот, надо сделать ревизию и посмотреть, насколько они эффективны для экономики, чтобы они способствовали ее развитию, а не расхолаживали в работе наши субъекты хозяйствования.

# Экономика # Государственный бюджет Беларуси # Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь # Людмила Добрынина

Другие новости рубрики

Все новости
Правительство и Нацбанк приняли план совместных действий по реформированию экономики Беларуси
11 октября 2013 09:54

Правительство и Нацбанк приняли план совместных действий по реформированию экономики Беларуси

Израиль рассматривает Беларусь в качестве партнера, который может помочь выйти на рынки Азии и Европы
11 октября 2013 06:03

Израиль рассматривает Беларусь в качестве партнера, который может помочь выйти на рынки Азии и Европы

В Беларуси коммунальные тарифы у ЖЭСов и товариществ собственников станут одинаковые
10 октября 2013 16:01

В Беларуси коммунальные тарифы у ЖЭСов и товариществ собственников станут одинаковые