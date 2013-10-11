Новости Беларуси. Белорусский парламент готовится рассмотреть бюджет страны на 2014 год. Проект закона будет представлен на сессии Палаты Представителей.

11 октября аспекты главного финансового документа депутаты обсуждали совместно с представителями финансового и экономического ведомств. Это позволит парламентариям вносить продуманные предложения по корректировке доходов и расходов госказны, сообщили в программе .

Людмила Добрынина, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В плане рассмотрения и подходов к законопроекту должна быть экономичность и эффективность бюджетных расходов. Сегодня мы видим, что надо проводить политику оптимизации налоговых льгот, надо сделать ревизию и посмотреть, насколько они эффективны для экономики, чтобы они способствовали ее развитию, а не расхолаживали в работе наши субъекты хозяйствования.