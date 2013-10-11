Прямой эфир

Правительство и Нацбанк приняли план совместных действий по реформированию экономики Беларуси

11 октября 2013 09:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Правительство и Нацбанк приняли план совместных действий по реформированию экономики Беларуси. Документом предусмотрено совершенствование денежно-кредитной, инвестиционной, бюджетной и тарифной политики. Особое внимание – стимулированию экспорта, формирование единой промышленной политики на территории ЕЭП.

Принять своевременные решения для устранения существующих проблем от Правительства потребовал накануне президент. В частности, необходимо посмотреть, насколько оптимизированы текущие бюджетные расходы, в том числе и на госпрограммы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Экспорт

Другие новости рубрики

Все новости
Израиль рассматривает Беларусь в качестве партнера, который может помочь выйти на рынки Азии и Европы
11 октября 2013 06:03

Израиль рассматривает Беларусь в качестве партнера, который может помочь выйти на рынки Азии и Европы

В Беларуси коммунальные тарифы у ЖЭСов и товариществ собственников станут одинаковые
10 октября 2013 16:01

В Беларуси коммунальные тарифы у ЖЭСов и товариществ собственников станут одинаковые

Скоро начнет работу объединенная транспортно-логистическая компания ЕЭП
10 октября 2013 15:45

Скоро начнет работу объединенная транспортно-логистическая компания ЕЭП