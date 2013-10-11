Новости Беларуси. Правительство и Нацбанк приняли план совместных действий по реформированию экономики Беларуси. Документом предусмотрено совершенствование денежно-кредитной, инвестиционной, бюджетной и тарифной политики. Особое внимание – стимулированию экспорта, формирование единой промышленной политики на территории ЕЭП.

Принять своевременные решения для устранения существующих проблем от Правительства потребовал накануне президент. В частности, необходимо посмотреть, насколько оптимизированы текущие бюджетные расходы, в том числе и на госпрограммы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.