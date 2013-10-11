Израиль рассматривает Беларусь в качестве партнера, который может помочь выйти на рынки Азии и Европы

Израиль рассматривает Беларусь в качестве партнера, который может помочь выйти на Европейские и Азиатские рынки. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Израиля.

Яир Шамир отметил, что договоры о сотрудничестве между двумя государствами касаются различных сфер: высоких технологий, промышленности, но наиболее активно отношения развиваются в сельском хозяйстве. Более детально все предложения эксперты проработают в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яир Шамир, министр сельского хозяйства и развития Государства Израиль:

Есть очень амбициозный проект на витебской земле. Это сельскохозяйственный промышленный парк. Мы получили предложение принять в нем участие. У Израиля есть современные технологии, у Беларуси, в свою очередь, есть огромные природные ресурсы, большие пространства, водные ресурсы. И, объединив два этих составляющих, можно достичь отличных результатов.