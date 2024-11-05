Продукция белорусских предприятий представлена на международной выставке в Шанхае

Самый масштабный выставочный проект осени для белорусских предприятий и организаций, которые укрепляют позиции на быстрорастущем и емком рынке Китая. Шанхай с 5 по 10 ноября в седьмой раз принимает международную выставку импортных товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальная экспозиция Беларуси – в тематических павильонах «Продовольственная и сельскохозяйственная продукция» и «Высокотехнологическое оборудование и информационные технологии». Здесь наш экономический, туристический и культурный потенциал. Один из неотъемлемых элементов оформления – объемная фигура зубра, как символа страны. Переговорная локация стилизована в виде дуба-великана из Беловежской пущи.

В национальном павильоне посетителей ждут в том числе яркие шоу с мастер-классами по приготовлению блюд белорусской кухни. В крупнейшем многоотраслевом мероприятии, которое проводится ежегодно в самом большом экспозиционном комплексе КНР, примут участие 60 предприятий Беларуси. Для них эта выставка – политически имиджевая площадка № 1 для продажи продукции в Китае.