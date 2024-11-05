Беларусь и Россия скорректируют тарифы на транспортировку грузов

Частые встречи Александра Лукашенко с российскими губернаторами задают тон всего регионального сотрудничества Беларуси и России. А оно, в свою очередь, стало настоящим драйвером успешного развития Союзного государства. Эффективное взаимодействие, укрепление партнерства, выстраивание новых взаимовыгодных проектов 5 ноября в центре внимания союзного Совмина. Заседание прошло в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия учредили медиакомпанию Союзного государства. Читайте здесь.

Беларусь и Россия активно работают над углублением экономической интеграции. Один из путей – обеспечение равных условий для бизнеса. Сегодня стороны договорились скорректировать тарифы на транспортировку минерально-строительных грузов при использовании железнодорожных путей России. Коэффициенты станут равными уже к 2026 году. Это позволит расширить возможности для белорусских перевозчиков. Обеспечение равных прав граждан двух стран – один из важнейших вопросов союзной повестки. 5 ноября одобрен проект декрета Высшего госсовета Союзного государства о единых правилах конкуренции и защите прав потребителей.