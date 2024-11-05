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Беларусь и Россия скорректируют тарифы на транспортировку грузов

05 ноября 2024 16:54
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Частые встречи Александра Лукашенко с российскими губернаторами задают тон всего регионального сотрудничества Беларуси и России. А оно, в свою очередь, стало настоящим драйвером успешного развития Союзного государства. Эффективное взаимодействие, укрепление партнерства, выстраивание новых взаимовыгодных проектов 5 ноября в центре внимания союзного Совмина. Заседание прошло в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Беларусь и Россия учредили медиакомпанию Союзного государства. Читайте здесь.

Беларусь и Россия активно работают над углублением экономической интеграции. Один из путей – обеспечение равных условий для бизнеса. Сегодня стороны договорились скорректировать тарифы на транспортировку минерально-строительных грузов при использовании железнодорожных путей России. Коэффициенты станут равными уже к 2026 году. Это позволит расширить возможности для белорусских перевозчиков. Обеспечение равных прав граждан двух стран – один из важнейших вопросов союзной повестки. 5 ноября одобрен проект декрета Высшего госсовета Союзного государства о единых правилах конкуренции и защите прав потребителей. 

Беларусь и Россия скорректируют тарифы на транспортировку грузов-2

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Давно работаем над этим документом, более двух лет. В нем собраны лучшие практики двух стран. Этот документ направлен на обеспечение равных прав потребителей, защиты этих прав на территории как Беларуси, так и России. Например, в Беларуси более короткие сроки по рассмотрению жалоб потребителей, в России – более совершенное законодательство в области защиты прав при использовании цифрового контента – в случае нарушений в электронных играх, при использовании цифровых услуг. Этот документ носит рамочный характер и направлен на совершенствование законодательства двух стран.

# Беларусь-Россия # Алексей Богданов

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