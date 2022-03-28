Белорусский павильон выставки Expo в Дубае встретил миллионного посетителя

Новости Беларуси. Миллионного посетителя встретил национальный павильон Беларуси на Всемирной выставке Expo в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь этого события была организована поздравительная акция с вручением традиционных белорусских сувениров.