Белорусский павильон выставки Expo в Дубае встретил миллионного посетителя

Новости Беларуси. Миллионного посетителя встретил национальный павильон Беларуси на Всемирной выставке Expo в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь этого события была организована поздравительная акция с вручением традиционных белорусских сувениров.
В последние недели организаторы проекта отмечают рекордное количество гостей форума. Ежедневно на выставке встречают тысячи зарубежных граждан. Гости из разных стран мира стремятся успеть посетить самые интересные павильоны. Белорусский стенд традиционно пользуется высокой популярностью. Особое внимание – зоне инноваций, где представлены научные разработки наших ученых.
Больше новостей экономики за 28 марта читайте здесь.