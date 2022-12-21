Прямой эфир

Белорусские товары начали продавать в почтовых отделениях Москвы

21 декабря 2022 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские товары начали продавать в почтовых отделениях Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пилотный проект охватил 150 столичных отделений Почты России. Со временем к продажам подключатся все почтовые офисы столицы и Подмосковья.  

Белорусские товары начали продавать в почтовых отделениях Москвы-1

На почте можно купить шоколадную, мясную и другую продукцию белорусского пищепрома. Почтовый оператор и отечественный поставщик будут следить за спросом и при необходимости менять или расширять ассортимент в каждом конкретном отделении.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики на РТР-Беларусь за 20.12.2022
20 декабря 2022 18:04

Новости экономики на РТР-Беларусь за 20.12.2022

Новости экономики за 20.12.2022
20 декабря 2022 15:50

Новости экономики за 20.12.2022

Задолженность по кредитам в валюте у частных предприятия сократилась на 207 миллионов долларов
20 декабря 2022 15:49

Задолженность по кредитам в валюте у частных предприятия сократилась на 207 миллионов долларов