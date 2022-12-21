Новости Беларуси. Белорусские товары начали продавать в почтовых отделениях Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пилотный проект охватил 150 столичных отделений Почты России. Со временем к продажам подключатся все почтовые офисы столицы и Подмосковья.

На почте можно купить шоколадную, мясную и другую продукцию белорусского пищепрома. Почтовый оператор и отечественный поставщик будут следить за спросом и при необходимости менять или расширять ассортимент в каждом конкретном отделении.