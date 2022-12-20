Новости экономики на РТР-Беларусь за 20.12.2022

В Беларуси вырастет размер базовой ставки, «Амкодор» поставил первую партию дорожной техники в Россию, а в Минэнерго подвели итоги газификации страны за 2022-й. Подробности в экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Базовая ставка в 2023-м вырастет на 16 рублей

В 2023 году в Беларуси вырастет размер базовой ставки. Соответствующее постановление приняли в Совете министров. С 1 января величину повысят на 16 рублей и она составит 228. Размер базовой ставки определяется правительством. Эта сумма закладывается в основу расчета зарплат бюджетников, а также других выплат. Соответственно, вместе с этим показателем с 1 января увеличится и размер минимальной заработной платы. По словам парламентариев, бюджетники в 2023 году будут получать не меньше 75 % от среднего заработка по стране. Отметим, в последний раз размер базовой ставки изменялся в ноябре. «Амкодор» поставил более 15 единиц техники во Владивосток

Переориентация на Восток. Белорусские машиностроительные гиганты успешно сотрудничают с партнерами из России и стран Азии. Так, на днях «Амкодор» поставил более 15 единиц дорожно-строительной и обслуживающей техники во Владивосток. В Приморье прибыли универсальные погрузчики, в том числе модель с бортовым поворотом, автогрейдеры и погрузочная машина. Отечественную технику используют в благоустройстве городских территорий. Планируются и другие поставки машин «Амкодора» во Владивосток. Тем временем на МТЗ развивают сотрудничество с Поднебесной. На предприятии готовят опытный образец трактора с экономичным дизельным двигателем китайского производства. По планам конструкторов, к началу января модель будет работать в реальных условиях. Главные плюсы новинки – высокая степень импортозамещенности комплектующих, внедрение облегченных процессов для ее выпуска. Трактор можно будет использовать для транспортных, строительных, аграрных и других работ. За 2022-й газ провели в более чем 20 тысяч квартир

Природный газ – в каждый дом! Более чем в 20 тысяч белорусских квартир в 2022 году обеспечили подачу голубого топлива. Об этом сообщило Министерство энергетики. В стране построили около 800 километров новых газопроводов различных категорий. Как отметили в ведомстве, газификация жилищного фонда делает жизнь граждан более комфортной, особенно в сельской местности. Пристальное внимание энергетики уделяют и обслуживанию газопроводов. Так, с начала года организации обследовали почти 9 тысяч километров подземных труб, отремонтировали свыше четырех сотен распределительных пунктов, откорректировали и оптимизировали 50 схем газоснабжения. И о курсах валют, установленных Нацбанком.