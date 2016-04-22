Цены на лекарства в Беларуси будут формировать по-новому

Новости Беларуси. В Беларуси нашли способ сдерживать рост стоимости лекарств. В этом должен помочь новый порядок ценообразования, который подготовили в Министерстве здравоохранения. Речь идет о привязке торговых и оптовых надбавок к базовой величине, а не к доллару, как это было раньше.

Ожидается, что такая схема позволит эффективнее управлять ценами на медицинские препараты и обеспечивать их доступность для населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

У нас хорошо развивается кроме государственной сети также и коммерческий сектор. Представлен современными предприятиями, которые тоже берут новую линейку лекарственных средств. Мы создаем совместные предприятия с иностранными компаниями для того, чтобы они приходили с локализацией тех лекарственных средств, которых у нас на рынке нет. Все это позволит удешевить лекарственные средства. Наши лекарственные средства в три раза дешевле, чем импортные, но по качеству и эффективности они идентичны.