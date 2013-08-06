В некоторых белорусских хозяйствах приписывают лишние гектары убранных площадей, чтобы не оказаться в аутсайдерах уборочной

Новости Беларуси. В некоторых хозяйствах, чтобы не оказаться в аутсайдерах уборочной, не грешат приписками.

Анти-слава по преувеличению намолотов, например, уже давно тянется за СПК «Следюки» Быховского района. В 2013 году здесь обнаружили лишних 300 гектаров убранных площадей и сотни тонн несуществующего зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Воловиков, главный агроном СПК «Следюки»:

Работаем практически круглые сутки, полностью весь световой день. Урожай неплохой, погода способствует, и постараемся в ближайшее время все это убрать.

Главный агроном СПК «Следюки» теперь пристально следит за работой комбайнов в поле. Алексей Воловиков не на шутку встревожен сложившейся в хозяйстве обстановкой.

До финишной в уборке осталось совсем немного. Вроде и техники хватает, и механизаторов, и урожай неплохой. Тем не менее, хозяйство отчиталось липовыми цифрами, приписав себе 300 гектаров якобы убранных площадей и 700 тонн несуществующего зерна.

Игорь Бульбаков, председатель СПК «Следюки»:

Нашли, почему это случилось. Бухгалтер сегодня поехала все устранять. Лица, которые это все сделали, будут наказаны. Потому что ошибка арифметическая, по вине бухгалтерии. Поэтому мы все устраним. Я считаю, что пока это все поправимо.

Проверяющие же смотрят на ситуацию не столь оптимистично. Говорят, что дурной след приписок в Следюках тянется уже не первый год. Вроде и руководство сменилось, а картина и в этом сезоне удручающая.

Сергей Портянкин, главный специалист Комитета госконтроля Могилевской области:

Такое, конечно, недопустимо. Потому что для того, чтобы правильно оценивать ситуацию и принимать какие-то управленческие решения, нужно владеть достоверной информацией. Поскольку этого нет, значит, могут быть ошибки приняты даже во время принятия каких-то управленческих решений.

Липовые отчеты в наследивших «Следюках» сегодня устранили. Хозяйству осталось убрать всего-то порядка 30% площадей. И если бы не растрачивали драгоценное время на приписки, совсем скоро могли бы получить заслуженные лавры лидеров уборочной.