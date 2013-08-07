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В Сморгони планируют построить солнечную электростанцию

07 августа 2013 11:01
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Новости Беларуси. Обратить энергию Солнца на пользу собираются в Сморгони. Там намерены построить солнечную электростанцию. Мощность её  батарей - 17 мегаватт – в Беларуси ещё не было настолько производительных станций на солнечной энергии. Правда, такого рабочего максимума она достигнет через 5 лет, в следующем году её запустят только на треть мощности.

Инвестор планирует вложить в проект 375 миллиардов рублей. Будет создано около полусотни новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в области энергетики

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