В Сморгони планируют построить солнечную электростанцию

Новости Беларуси. Обратить энергию Солнца на пользу собираются в Сморгони. Там намерены построить солнечную электростанцию. Мощность её батарей - 17 мегаватт – в Беларуси ещё не было настолько производительных станций на солнечной энергии. Правда, такого рабочего максимума она достигнет через 5 лет, в следующем году её запустят только на треть мощности.

Инвестор планирует вложить в проект 375 миллиардов рублей. Будет создано около полусотни новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.