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Индонезия намерена до конца месяца приобрести 5 самосвалов БелАЗ

07 августа 2013 10:57
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Новости Беларуси. Индонезия намерена до конца месяца приобрести 5 самосвалов БелАЗ. Речь идет о тяжеловесах грузоподъемностью в 45 тонн.

К слову, преимущества жодинских богатырей в этой южно-азиатской стране оценили еще в прошлом году. Тогда в Индонезию впервые поставили 5 машин. Обкатка техники проходила на одном из угольных карьеров. Во время испытаний 45-тонник работал в две смены по 12 часов в сложных условиях сезона дождей. Тем не менее, все машины выдержали превратности местного климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Индонезия

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