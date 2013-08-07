Новости Беларуси. Индонезия намерена до конца месяца приобрести 5 самосвалов БелАЗ. Речь идет о тяжеловесах грузоподъемностью в 45 тонн.

К слову, преимущества жодинских богатырей в этой южно-азиатской стране оценили еще в прошлом году. Тогда в Индонезию впервые поставили 5 машин. Обкатка техники проходила на одном из угольных карьеров. Во время испытаний 45-тонник работал в две смены по 12 часов в сложных условиях сезона дождей. Тем не менее, все машины выдержали превратности местного климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.