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Белорусские стартапы покоряют Америку, или Что сделано благодаря инициативам ПВТ?

13 января 2019 17:20
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Новости Беларуси. Два белорусских стартапа – Teslasuit и Flo – стали лауреатами крупнейшей технологической выставки в Лас-Вегасе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Просто для понимания масштаба: именно на этой выставке в свое время были впервые представлены, например, видеокамера, планшет, нетбук.

Белорусские стартапы покоряют Америку, или Что сделано благодаря инициативам ПВТ?-1

И если Teslasuit от реальной жизни далек – это костюм, который отслеживает движения человека и переносит их в виртуальную реальность, то FLO гораздо ближе, чем можно себе представить. 

И что удивительно: поймала себя на мысли, что читая эту новость, никакого удивления-то и не испытала. Как будто так и должно быть. А, собственно, как иначе – в стране, которая первой в мире создала беспрецедентные условия для развития IT-сферы?

Белорусские стартапы покоряют Америку, или Что сделано благодаря инициативам ПВТ?-4

За океаном в Америке два умных продукта из Синеокой назвали самыми инновационными в мире. Это не просто громкие слова, это выбор планетарной технологической выставки CES. Эта площадка открывает миру современные продукты, которые меняют этот самый мир.

Белорусские стартапы покоряют Америку, или Что сделано благодаря инициативам ПВТ?-7


Екатерина Романовская, директор по бренду и коммуникациям стартапа:
Это не только радость. Но и большая ответственность. Потому что это представление белорусского продукта во всем мире.

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Белорусские стартапы покоряют Америку, или Что сделано благодаря инициативам ПВТ?-10

Белорусские стартапы покоряют Америку, или Что сделано благодаря инициативам ПВТ?-12

А в категории виртуальной и дополненной реальности победил умный костюм, пошитый, вернее, созданный нашими IT-дизайнерами. 

Но всё это частности, а в общем в стране создан настоящий дресс-код для искусственного интеллекта. Минск становится модной столицей IT-индустрии. Оба самых инновационных стартапа в мире – резиденты нашего Парка высоких технологий. Впрочем, у многих мировых брендов – прописка белорусской Кремниевой долины. 

Белорусские стартапы покоряют Америку, или Что сделано благодаря инициативам ПВТ?-15

В конце 2017 года Президент подписал так 8-ой декрет о цифровой экономике.

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Белорусские стартапы покоряют Америку, или Что сделано благодаря инициативам ПВТ?-18

Беларусь – IT-страна, это уже аксиома: Google покупает у нас IT-компании, Facebook – видеосервисы. Но из формата аутсординга мы выросли до первого в мире государства с правовой компетенцией смарт-контрактов. Беларусь в блокчейне, как СССР в космосе, – первопроходец. В мировой экономике эпоха цифровой религии.



Страна стала меккой для умов и идей технологической индустрии. Под своды белорусского ПВТ слетаются и отдельные специалисты, и целые компании со всех государств мира. И даже американской Силиконовой долины. 

Белорусские стартапы покоряют Америку, или Что сделано благодаря инициативам ПВТ?-20

Дмитрий Титов, пресс-секретарь Парка высоких технологий:
За прошлый год к нам вступило более 250 резидентов. Это больше, чем за всю 12-летнюю историю парка.

Белорусские стартапы покоряют Америку, или Что сделано благодаря инициативам ПВТ?-23



Лексика программирования – это язык цифр. В парке почти полтысячи резидентов, а население белорусской Силиконовой долины – 40 тысяч специалистов. В 2017 году экспорт ПВТ преодолел исторический рубеж и превысил миллиард долларов. А в 2018 году экспортная корзина потяжелела ещё на 40%.

Белорусские стартапы покоряют Америку, или Что сделано благодаря инициативам ПВТ?-25

Что называется, отрасль виртуальных продуктов стала ощутимой графой в экономике страны. Но не доходами едиными живет наш регулятор IT-отрасли. Зелёный свет – даже самым одиозным проектам. 

Дмитрий Титов:
После принятия декрета парк стал брать в свои ряды стартапы начинающей компании. Конечно, по статистике выстреливает 1 из 10 стартапов, но если выстреливает, то это уже серьезная история.

Белорусские стартапы покоряют Америку, или Что сделано благодаря инициативам ПВТ?-28

Максим Зябко, сооснователь стартапа:
То, что делается в ПВТ, это очень-очень большая польза. Ресурсное преимущество перед нашими конкурентами, условно: у них на оплату разработчика уходит там 100 рублей плюс 40% налогов. Тот же самый разработчик у нас стоит 100 рублей плюс гораздо меньше.

Белорусские стартапы покоряют Америку, или Что сделано благодаря инициативам ПВТ?-31



В Беларуси созданы такие условия, что в авантюрные разработки уходят с головой даже учителя. Например, Максим Зябко по диплому преподаватель географии и биологии, а по желанию захотел стать отцом «девайс-стетоскопа». Сверхзадача разработчиков – сделать его таким же доступным, как градусник. Цель – для своего продукта открыть окно хотя бы в Европу. А работают над этим на фасадном этаже и под эгидой ПВТ.

Сейчас время высокомобильных платформ искусственного интеллекта.

Белорусские стартапы покоряют Америку, или Что сделано благодаря инициативам ПВТ?-34



Евгений Пустовой, корреспондент:
С этим прибором – стетоскопом – можно стать самому себе доктором. Вместо визита в поликлинику использовать гаджет и этот прибор – мы узнаем состояние своих легких.

Белорусские стартапы покоряют Америку, или Что сделано благодаря инициативам ПВТ?-36



Прислушаться и услышать каждого – вот основной мессендж ПВТ. Ведь парк выступает ещё и своеобразным заповедником для начинающих изобретателей. Что называется, таланты взращивают на родной почве.
Дмитрий Титов:
Только за 2018 год мы открыли более 50 различных IT-лабораторий, 3D-центров на селе, в малых городах. Дети в деревне сегодня могут спокойно заниматься, создавать свои программы.

Белорусские стартапы покоряют Америку, или Что сделано благодаря инициативам ПВТ?-38



Мировым центром разработок искусственного интеллекта Беларусь назвал и журнал «Forbes». А во время недавней пресс-конференции для российских СМИ белорусский лидер поделился секретом или говоря языком программирования кодом успеха. Он прост – это развитие законодательной и образовательной инициатив.

Белорусские стартапы покоряют Америку, или Что сделано благодаря инициативам ПВТ?-40


В одном из своих школьных сочинений Александр Лукашенко процитировал Архимеда: «Дайте точку опоры, и я переверну мир». Подписав 8-й, так называемый IT-декрет, белорусский лидер действительно дал точку опоры для того, чтобы искусственный интеллект начал менять мир. Наше геополитическое положение и внешнеполитический курс делает Беларусь центром Европы. А благодаря инициативам и преференциям ПВТ Минск стал одной из мировых столиц на карте искусственного интеллекта. 

# Парк высоких технологий в Минске # Экономика # Максим Зябко # Дмитрий Титов # Екатерина Романовская # Фотофакт

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