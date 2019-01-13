Белорусские стартапы покоряют Америку, или Что сделано благодаря инициативам ПВТ?

Новости Беларуси. Два белорусских стартапа – Teslasuit и Flo – стали лауреатами крупнейшей технологической выставки в Лас-Вегасе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Просто для понимания масштаба: именно на этой выставке в свое время были впервые представлены, например, видеокамера, планшет, нетбук.

И если Teslasuit от реальной жизни далек – это костюм, который отслеживает движения человека и переносит их в виртуальную реальность, то FLO гораздо ближе, чем можно себе представить. И что удивительно: поймала себя на мысли, что читая эту новость, никакого удивления-то и не испытала. Как будто так и должно быть. А, собственно, как иначе – в стране, которая первой в мире создала беспрецедентные условия для развития IT-сферы?

За океаном в Америке два умных продукта из Синеокой назвали самыми инновационными в мире. Это не просто громкие слова, это выбор планетарной технологической выставки CES. Эта площадка открывает миру современные продукты, которые меняют этот самый мир.



Екатерина Романовская, директор по бренду и коммуникациям стартапа:

Это не только радость. Но и большая ответственность. Потому что это представление белорусского продукта во всем мире.

Как себя вести, чтобы стать мамой? В мире набирает популярность «женское» приложение FLO Сервис мониторинга репродуктивного здоровья для женщин – лучший в номинации «Программное обеспечение и мобильные приложения».

А в категории виртуальной и дополненной реальности победил умный костюм, пошитый, вернее, созданный нашими IT-дизайнерами.





Но всё это частности, а в общем в стране создан настоящий дресс-код для искусственного интеллекта. Минск становится модной столицей IT-индустрии. Оба самых инновационных стартапа в мире – резиденты нашего Парка высоких технологий. Впрочем, у многих мировых брендов – прописка белорусской Кремниевой долины.

В конце 2017 года Президент подписал так 8-ой декрет о цифровой экономике. «Я слышал одно: это революция». На совещании у Президента обсуждали развитие в Беларуси IT–сферы

Беларусь – IT-страна, это уже аксиома: Google покупает у нас IT-компании, Facebook – видеосервисы. Но из формата аутсординга мы выросли до первого в мире государства с правовой компетенцией смарт-контрактов. Беларусь в блокчейне, как СССР в космосе, – первопроходец. В мировой экономике эпоха цифровой религии.







Страна стала меккой для умов и идей технологической индустрии. Под своды белорусского ПВТ слетаются и отдельные специалисты, и целые компании со всех государств мира. И даже американской Силиконовой долины.

Дмитрий Титов, пресс-секретарь Парка высоких технологий:

За прошлый год к нам вступило более 250 резидентов. Это больше, чем за всю 12-летнюю историю парка.





Лексика программирования – это язык цифр. В парке почти полтысячи резидентов, а население белорусской Силиконовой долины – 40 тысяч специалистов. В 2017 году экспорт ПВТ преодолел исторический рубеж и превысил миллиард долларов. А в 2018 году экспортная корзина потяжелела ещё на 40%.

Что называется, отрасль виртуальных продуктов стала ощутимой графой в экономике страны. Но не доходами едиными живет наш регулятор IT-отрасли. Зелёный свет – даже самым одиозным проектам. Дмитрий Титов:

После принятия декрета парк стал брать в свои ряды стартапы начинающей компании. Конечно, по статистике выстреливает 1 из 10 стартапов, но если выстреливает, то это уже серьезная история.

Максим Зябко, сооснователь стартапа:

То, что делается в ПВТ, это очень-очень большая польза. Ресурсное преимущество перед нашими конкурентами, условно: у них на оплату разработчика уходит там 100 рублей плюс 40% налогов. Тот же самый разработчик у нас стоит 100 рублей плюс гораздо меньше.





В Беларуси созданы такие условия, что в авантюрные разработки уходят с головой даже учителя. Например, Максим Зябко по диплому преподаватель географии и биологии, а по желанию захотел стать отцом «девайс-стетоскопа». Сверхзадача разработчиков – сделать его таким же доступным, как градусник. Цель – для своего продукта открыть окно хотя бы в Европу. А работают над этим на фасадном этаже и под эгидой ПВТ.

Сейчас время высокомобильных платформ искусственного интеллекта.





Евгений Пустовой, корреспондент:

С этим прибором – стетоскопом – можно стать самому себе доктором. Вместо визита в поликлинику использовать гаджет и этот прибор – мы узнаем состояние своих легких.





Прислушаться и услышать каждого – вот основной мессендж ПВТ. Ведь парк выступает ещё и своеобразным заповедником для начинающих изобретателей. Что называется, таланты взращивают на родной почве.

Дмитрий Титов:

Только за 2018 год мы открыли более 50 различных IT-лабораторий, 3D-центров на селе, в малых городах. Дети в деревне сегодня могут спокойно заниматься, создавать свои программы.





Мировым центром разработок искусственного интеллекта Беларусь назвал и журнал «Forbes». А во время недавней пресс-конференции для российских СМИ белорусский лидер поделился секретом или говоря языком программирования кодом успеха. Он прост – это развитие законодательной и образовательной инициатив.