Как себя вести, чтобы стать мамой? В мире набирает популярность «женское» приложение FLO

Новости Беларуси. Известность приходит к приложению FLO, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Известность приходит к приложению FLO, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Искусственный интеллект подсказывает женщинам, как себя вести, чтобы стать мамой и даже способен на ранних этапах обнаружить различные заболевания.
Екатерина Романовская, директор по бренду и коммуникациям стартапа:
Читаем про первую неделю беременности: как тело мамы может реагировать на плач ребенка.
Наталья Водянова в ПВТ: Развитие IT-бизнеса в Беларуси позволит привлечь инвесторов со всего мира
В приложение на 20 языках вложено 20 миллионов долларов инвестиций, а пользуется им 70 миллионов человек. Работают над ним немногим более 100 человек: от программистов до врачей-консультантов.
Время, когда наши инженеры уезжали за рубеж, в прошлом, сейчас к нам стремятся иностранные компании. Просто условия для этого созданы, что называется беспрецедентные.