Как себя вести, чтобы стать мамой? В мире набирает популярность «женское» приложение FLO

Новости Беларуси. Известность приходит к приложению FLO, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Искусственный интеллект подсказывает женщинам, как себя вести, чтобы стать мамой и даже способен на ранних этапах обнаружить различные заболевания.





Екатерина Романовская, директор по бренду и коммуникациям стартапа:

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Наталья Водянова в ПВТ: Развитие IT-бизнеса в Беларуси позволит привлечь инвесторов со всего мира В приложение на 20 языках вложено 20 миллионов долларов инвестиций, а пользуется им 70 миллионов человек. Работают над ним немногим более 100 человек: от программистов до врачей-консультантов.