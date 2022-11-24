Новости экономики за 24.11.2022

Белорусское правительство приняло решение выделить регионам дополнительные средства из бюджета на финансирование строительства жилья. О какой сумме идет речь? Пеллетные заводы готовы поставлять свою продукцию в Турцию. Кто поможет с организацией торгов? Какие условия создает государство для привлечения новых резидентов в Свободные экономические зоны страны?

Наталья Надольская держит в фокусе внимания экономическую повестку и расскажет все подробности в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ ОТМЕЧАЕТ СУЩЕСТВЕННЫЙ РОСТ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В БЕЛОРУССКИХ СЭЗ

Министерство экономики отмечает существенный рост прямых иностранных инвестиций в белорусских СЭЗ. За 9 месяцев рост в 2 раза. В 2022 году зарегистрировано 22 новых резидента с проектами в деревообработке, химической промышленности, медицине, логистике, сельском хозяйстве и металлообработке. Суммарный объем инвестиций – порядка 167 миллионов долларов. Будет создано 1 080 новых рабочих мест.