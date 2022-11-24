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Новости экономики за 24.11.2022

24 ноября 2022 14:32
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Белорусское правительство приняло решение выделить регионам дополнительные средства из бюджета на финансирование строительства жилья. О какой сумме идет речь? Пеллетные заводы готовы поставлять свою продукцию в Турцию. Кто поможет с организацией торгов? Какие условия создает государство для привлечения новых резидентов в Свободные экономические зоны страны?

Наталья Надольская держит в фокусе внимания экономическую повестку и расскажет все подробности в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ ОТМЕЧАЕТ СУЩЕСТВЕННЫЙ РОСТ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В БЕЛОРУССКИХ СЭЗ

Министерство экономики отмечает существенный рост прямых иностранных инвестиций в белорусских СЭЗ. За 9 месяцев рост в 2 раза. В 2022 году зарегистрировано 22 новых резидента с проектами в деревообработке, химической промышленности, медицине, логистике, сельском хозяйстве и металлообработке. Суммарный объем инвестиций – порядка 167 миллионов долларов. Будет создано 1 080 новых рабочих мест.

Новости экономики за 24.11.2022-1

Государство продолжит создавать условия для привлечения новых резидентов, инвестируя в развитие инфраструктуры территорий, прежде всего энергетической. В 2022 году построен газопровод в Дзержинском районе, строятся четыре электрические подстанции в Брестском, Дзержинском, Минском и Свислочском районах.

СТАБФОНДЫ СТРАНЫ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШИЛИ ЗАКЛАДКУ ПРОДУКЦИИ

В Беларуси завершена уборка картофеля, овощей, плодов и ягод. Стабфонды страны практически завершили закладку продукции. Благодаря мерам, принимаемым со стороны правительства, Минсельхозпрода, облисполкомов и НАН Беларуси, сформирован хороший урожай картофеля и плодоовощной продукции.

Новости экономики за 24.11.2022-4

Так, в сельскохозяйственных организациях страны накопано около 800 тысяч тонн картофеля – это на 21 % к уровню 2021 года при средней урожайности 304 центнера с гектара.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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