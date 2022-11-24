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Регионы Беларуси получат дополнительные деньги на строительство жилья

24 ноября 2022 14:32
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Новости Беларуси. Белорусское правительство приняло решение выделить регионам дополнительные средства из бюджета на финансирование строительства жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регионы Беларуси получат дополнительные деньги на строительство жилья-1

Без малого 124 миллиона рублей из республиканского бюджета будут переданы в консолидированные бюджеты областей и Минска. Деньги пойдут на выплаты очередникам субсидий, на уплату части процентов за кредиты или на погашение основного долга по ним.

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# Государственная политика в области жилищного строительства # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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