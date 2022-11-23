Новости экономики на РТР-Беларусь за 23.11.2022

Как планируется перераспределить субвенции на строительство жилья по областям в Беларуси? Золотые слитки какого номинала выпустило Министерство финансов? И на сколько продлили право торговать ювелирными изделиями через интернет? Подробности в экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Субвенции на строительство жилья перераспределены в Беларуси Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом портале. Это целевые средства, которые выделяются из республиканского в областные и минский бюджеты для предоставления субсидий гражданам. Их можно использовать на уплату процентов за пользование жилищными кредитами и для погашения основного долга. Всего планируется перераспределить более 124 миллионов рублей. Так, в Брестскую область направят почти 30 миллионов, Минскую – 19,5, в бюджет столицы – около 13 миллионов рублей.

Минфин начал продавать слитки золота белорусского производства Они изготовлены весом в 5 и 10 грамм и сопровождаются соответствующими сертификатами. В ближайшее время также будут выпущены золотые слитки номиналом 1, 20 и 50 грамм. В перспективе – 100-граммовые. Приобрести драгоценный металл можно в том числе в белорусских банках и кредитно-финансовых организациях. Минфин гарантирует их обратный выкуп по установленным расчетным ценам. Наряду со слитками из золота продаются и белорусские бриллианты.

Право продавать ювелирные изделия через интернет в Беларуси продлили до 2024 года Официально опубликовано соответствующее постановление Совета министров. Согласно документу, онлайн можно торговать драгоценностями и другими изделиями, произведенными в Беларуси и маркированными специальными кодами. Подобное разрешение действовало и ранее, но оно было выдано в апреле 2021 года и прекратило свое действие 31 августа 2022-го.