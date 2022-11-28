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Поступления увеличились. Итоги проверки ввозных таможенных пошлин в бюджеты стран ЕАЭС

28 ноября 2022 13:14
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Новости Беларуси. Вопрос распределения ввозных таможенных пошлин между странами Евразийского экономического союза рассмотрели контрольные ведомства Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и России в формате видеоконференции, сообщили в программе  Новости «24 часа» на СТВ. Поступления в бюджеты государств увеличились. Для нашей страны они и вовсе достигли рекордной за последние шесть лет отметки.

Поступления увеличились. Итоги проверки ввозных таможенных пошлин в бюджеты стран ЕАЭС-1

Андрей Лобович, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:
За 2021 год впервые за последние шесть лет от распределения ввозных таможенных пошлин Республика Беларусь получила больше, чем распределила сама в бюджеты других стран. То есть мы имеем положительное сальдо порядка 108 миллионов рублей. Если в целом говорить, то ввозные таможенные пошлины – это достаточно значимый источник доходов республиканского бюджета, по итогам 2021 года их доля составила 6 %. И та тенденция, которая в 2021 году наметилась, что мы имеем положительное сальдо от распределения пошлин, сохраняется и в 2022 году.

Поступления увеличились. Итоги проверки ввозных таможенных пошлин в бюджеты стран ЕАЭС-4

По результатам мониторинга распределения пошлин в Беларуси нарушений не выявлено. Отдельные факты обнаружены в Казахстане, Кыргызстане и России.

# ЕАЭС # Экономика # Андрей Лобович # Фотофакт

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