Новости экономики на РТР-Беларусь за 25.11.2022

Новости Беларуси. Сколько инвестпроектов реализуют в 2022 году в Минской области? На какие ставки по кредитам могут рассчитывать предприниматели? И у кого в Беларуси самые высокие зарплаты? Подробности экономического дня в обзоре Александры Шкарупиной в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Сколько инвестпроектов реализуют в 2022 году в Минской области?

Привлечение инвестиций – одна из ключевых задач для экономики Беларуси. В 2022 году только в Минской области завершат реализацию более 80 инвестиционных проектов. Общая сумма вложений – миллиард 300 миллионов рублей. В 2023 году цифра значительно вырастут. Всего за 2022-2023 годы планируется воплотить в жизнь свыше 280 инвестпрограмм. На эти цели выделено 3 миллиарда рублей. Это будут проекты самой разной направленности, а в соответствии с поручением Президента инвестиции планируют распределить по всем районам области. Более тысячи бизнес-проектов финансировал Банк развития

Свыше тысячи проектов малого и среднего бизнеса получили финансирование от Банка развития с начала года. Общая выделенная сумма – 300 миллионов рублей. При этом для импортозамещающих и экспортно ориентированных производств есть специальный кредит. По нему ставка составляет всего 7,5 % годовых, что ниже уровня инфляции. К слову, с декабря кредитование для бизнеса в Беларуси станет еще доступнее. Нацбанк уменьшил значение расчетных величин стандартного риска. От них напрямую зависят процентные ставки. Это касается как займов для юридических, так и для физических лиц. Новый показатель по кредитам для бизнеса опустился до самого низкого уровня за последние полтора года. Данные о зарплатах белорусов за октябрь 2022-го

Каким был заработок белорусов в октябре? Данные об уровне доходов опубликовал Национальный статистический комитет. Так, по стране средняя зарплата до вычета налогов составила 1 636 рублей. Традиционно самые большие суммы получили минчане. В столице цифра превысила 2 200. На втором месте рейтинга Минская область: здесь получают почти 1 630 рублей. Более 1 400 в среднем зарабатывают жители Гомельской, Гродненской и Брестской областей. А вот в Витебском и Могилевском регионах самые низкие доходы – 1 379 и 1 344 рубля соответственно. И напоследок о ситуации на валютном рынке.