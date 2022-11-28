Новости экономики на РТР-Беларусь за 28.11.2022

Новости Беларуси. Экспорт белорусских товаров в Китай увеличивается, Нацбанк изменил правила перевода криптовалюты, а Белорусская универсальная товарная биржа готовит новый формат торгов металлами. Подробности в нашем экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. За 9 месяцев 2022 года Беларусь поставила в Китай товаров на 1,3 миллиарда долларов

За 9 месяцев Беларусь поставила в Китай товаров на 1,3 миллиарда долларов. Это вдвое больше, чем за тот же период годом ранее. По итогам 2021-го был достигнут рекордный товарообмен между странами – почти 6 миллиардов долларов. Китай входит в топ-3 главных торговых партнеров нашей страны. Поднебесная закупает в основном калийные удобрения, продовольствие, древесину. Беларусь активно развивает торговое сотрудничество с Китаем, выводит на его рынок новые товары. Так, недавно на Дальний Восток впервые был отправлен поезд с отечественным торфом. В Беларуси разрешили использовать картоматы для быстрой выдачи кредиток

Использование банковских карточек, платежных инструментов и электронных денег. Ряд новых правил принял Нацбанк Беларуси. Теперь в стране разрешено использовать картоматы для выдачи кредиток. Такими устройствами пользуются банки для быстрой замены карточек с истекшим сроком действия. А вот в списке систем, через которые принимаются безналичные платежи, указаны только «Белкарт», Mastercard и Visa. Китайская UnionPay в перечне не упомянута. Новые правила по электронным деньгам касаются перечисления средств физлицам. Если систему создал и обслуживает банк, то для перевода криптовалюты необязательно заводить электронный кошелек. Условие – сумма перечисления не должна превышать 3,2 тысячи рублей. Эту сумму нужно обязательно трансформировать в обычные деньги. Распространять электронные средства в Беларуси могут только резиденты, заключившие договор с компанией, выпускающей их. Вместе с тем получать криптовалюту нерезидентов не запрещается. Но физлицам нельзя использовать такие средства на бизнес, а ИП и юрлица не могут ими оплачивать командировочные и другие расходы, а также выплачивать выигрыши в азартных играх. На БУТБ введут новые правила ценообразования на металлы

На Белорусской универсальной товарной бирже растет активность торговли металлами. Так, за 10 месяцев общая сумма сделок по черным металлам и изделиям из них увеличилась на 13 %, а по цветным – более чем на треть. Биржа развивает свои формы работы с клиентами, предлагает новые условия для привлечения поставщиков и покупателей. Так, в начале декабря на площадке пройдут первые торги металлами с формульным ценообразованием. То есть стоимость товара будет определяться его биржевой котировкой и рассчитанной в процентах надбавкой или скидкой продавца. Это позволит снизить риски участников сделки в условиях нестабильности рыночных цен, поможет спрогнозировать цены на следующих торгах. Курсы валют, установленные Национальным банком на 28 и 29 ноября.