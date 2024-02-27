В Китай отгружена крупная партия белорусской торфяной продукции. Отправлено 40 контейнеров с кипованным торфом и 5 с питательными торфяными грунтами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего 826 тонн. Это очередной шаг по развитию экспорта торфяной продукции на китайский рынок. В 2023 году белорусские торфозаводы поставили в Китай около 2 000 тонн торфяной продукции. Отметим, Беларусь сохраняет свои позиции в пятерке мировых лидеров по объемам добычи торфа, а также входит в топ-15 ключевых экспортеров.

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