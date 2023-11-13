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Белорусские аграрии рассчитывают намолотить 2 млн тонн кукурузы

13 ноября 2023 07:00
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Новости Беларуси. Правильность стратегии, выбранной Беларусью более 20 лет назад, когда по поручению Президента разрабатывалась первая Концепция обеспечения национальной продовольственной безопасности, подтверждают глобальные вызовы и тенденции, которые наблюдаются на мировом рынке сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии рассчитывают намолотить 2 млн тонн кукурузы-1

Наша продовольственная безопасность и по качественным, и по количественным критериям полностью обеспечена. Все поставленные главой государства задачи в области повышения устойчивости аграрного производства, качества питания населения и развития экспортного потенциала последовательно реализуются.

Белорусские аграрии рассчитывают намолотить 2 млн тонн кукурузы-4

По информации Минсельхозпрода, можно ожидать, что намолот зерна кукурузы составит 2 миллиона тонн. На такой уровень аграриев ориентировал Александр Лукашенко, ставя задачу компенсировать недобор по зерновым колосовым.

# Уборочная кампания # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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