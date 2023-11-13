Белорусские аграрии рассчитывают намолотить 2 млн тонн кукурузы

Новости Беларуси. Правильность стратегии, выбранной Беларусью более 20 лет назад, когда по поручению Президента разрабатывалась первая Концепция обеспечения национальной продовольственной безопасности, подтверждают глобальные вызовы и тенденции, которые наблюдаются на мировом рынке сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша продовольственная безопасность и по качественным, и по количественным критериям полностью обеспечена. Все поставленные главой государства задачи в области повышения устойчивости аграрного производства, качества питания населения и развития экспортного потенциала последовательно реализуются.