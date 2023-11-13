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В Беларуси зафиксирован самый низкий за всю историю уровень инфляции

13 ноября 2023 06:23
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Новости Беларуси. Социально ориентированная экономика – фундамент государственной политики в Беларуси. В Послании народу и парламенту в конце марта Президент подчеркнул, что именно экономика, которая обеспечивает социальную защищенность граждан, является главной мишенью Запада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси зафиксирован самый низкий за всю историю уровень инфляции-1

Вопреки беспрецедентному санкционному давлению, экономика нашей страны продолжает расти, причем выше среднемировых значений. За 9 месяцев, по данным отраслевого министерства, плюс составляет 103,5 %. План на конец года – 103,8 %. В лидерах остаются промышленность, строительство, торговля. Успешно адаптируется к существующим условиям бизнес. С 2022 года происходит корректировка внешней стратегии – экспорт переориентирован на рынки дружественных стран, потери компенсированы. 

В Беларуси зафиксирован самый низкий за всю историю уровень инфляции-4

Продолжается рост реальных доходов и зарплаты населения. Инфляция не только сдерживается, сейчас ее уровень самый низкий за всю историю. Несмотря на все трудности, финансовый сектор за прошедший период показал устойчивость и полноценно выполняет все основные функции.

# Государственная политика # Экономика # Фотофакт

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