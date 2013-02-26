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Белорусские аграрии начали подготовку к полевым работам

26 февраля 2013 14:18
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Новости Беларуси. О готовности к весенней посевной кампании говорили сегодня в правительстве. Так,  только в Минской области на эти цели направят почти три триллиона рублей. Как отметил руководитель сельскохозяйственного ведомства, аграрии уже начали подготовку к полевым работам.

Готовность техники во всех регионах Беларуси - более 90 процентов. Во время посевной на поля выйдут 45 тысяч тракторов. Парк обновится и новыми сельхозмашинами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Для проведения весенне-полевых в сельхозорганизациях республики имеется работ имеется 45,7 тысяч тракторов, 34 тысячи зерновых сеялок, 12,9 тысяч машин и другая необходимая техника. Имеющийся машинный парк позволяет при организации двусменной работы и благоприятный погодно-климатических условиях провести весенний сев основных сельхозкультур в течение 7-12 дней.

# Экономика # Государственная политика в области сельского хозяйства # Государственная политика # Леонид Заяц

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