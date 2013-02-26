Белорусские аграрии начали подготовку к полевым работам

Новости Беларуси. О готовности к весенней посевной кампании говорили сегодня в правительстве. Так, только в Минской области на эти цели направят почти три триллиона рублей. Как отметил руководитель сельскохозяйственного ведомства, аграрии уже начали подготовку к полевым работам.

Готовность техники во всех регионах Беларуси - более 90 процентов. Во время посевной на поля выйдут 45 тысяч тракторов. Парк обновится и новыми сельхозмашинами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Для проведения весенне-полевых в сельхозорганизациях республики имеется работ имеется 45,7 тысяч тракторов, 34 тысячи зерновых сеялок, 12,9 тысяч машин и другая необходимая техника. Имеющийся машинный парк позволяет при организации двусменной работы и благоприятный погодно-климатических условиях провести весенний сев основных сельхозкультур в течение 7-12 дней.