Новости Беларуси. Казахстан заинтересован в закупке белорусской техники и создании сборочных производств на своей территории. Об этом заявил сегодня аким Костанайской области Нуралы Садуакасов по итогам встречи в белорусском правительстве.

Около 30 процентов тракторов, которые используются в этом регионе, произведены на МТЗ. Техника хорошо зарекомендовала себя. И уже в ближайшее время делегация с минского завода отправится в Костанайскую область, чтобы на месте оценить перспективы сотрудничества.

На встрече в правительстве стороны обсудили и совместные проекты в сельском хозяйстве. Речь шла о создания в Беларуси хранилища казахстанского зерна для дальнейших его поставок в Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нуралы Садуакасов, аким Костанайской области (Республика Казахстан):

Нам нужна хорошая производительная техника различной направленности: и почвообрабатывающая, и сервисного характера – и всё это мы в Республике Беларусь видим. Посмотрели несколько агрогородков, которые нас впечатлили и объемами производства, и эффективным рациональным использованием имеющихся ресурсов.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Нас весьма интересует Костанайская область, будем говорить, концентрат для нашего Белорусского металлургического завода. Заинтересованы роботизированными фирмами нашей коллегии, эти роботы у нас производятся в Гродненской области. Заинтересованность довольно большая технологическим обустройством молочно-товарных и животноводческих ферм. Мы предлагали и готовы поделиться теми технологиями, которые есть у нас. И готовы вплоть до того, что отработать строительство фермы «под ключ».

Визит делегации Костанайской области продолжается.

К слову, темпы сотрудничества между Беларусью и Казахстаном стремительно растут. Только в прошлом году наши предприятия поставили в эту страну техники, продукции и запчастей на общую сумму более 250 миллионов долларов, что почти в полтора раза превышает показатель 2011 года.