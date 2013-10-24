Белорусская торгово-промышленная палата намерена расширить свое присутствие в Африке и Латинской Америке

Новости Беларуси. Отечественные экспортеры покоряют африканский рынок. Белорусская торгово-промышленная палата собирается расширять свое присутствие в этом регионе, а также в латиноамериканских странах.

Визит президента Беларуси в этот регион в конце июня 2012 года дал новый импульс продвижению белорусских товаров не только в Венесуэле, но и на рынки Эквадора, Бразилии и Кубы. Латинскую Америку и Африку сейчас называют наиболее перспективными направлениями для экспортных поставок.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Африка сегодня очень интенсивно развивается, в Африке очень много полезных ископаемых. Она нуждается в дорожно-строительной технике, сельскохозяйственной технике. Там большое количество других иностранных компаний. Там сегодня присутствует и Европа, там очень интенсивно присутствует Китай. Почему Республика Беларусь не может там же присутствовать? Поэтому и мы участвуем с нашими партнерскими организациями, устанавливаем контакты для того, чтобы помогать нашим предприятиями предлагать свою продукцию в этих регионах.

Многие из белорусских экспортеров будут представлены в новом международном выставочном центре. К его строительству планируют приступить уже в 2014 году. В этом центре компании смогут не только арендовать офис, но и получить весь спектр услуг: от консалтинговых до туристических. Кроме того, в инфраструктуру выставочного центра войдет гостиница на 2-3 звезды, где смогут останавливаться менеджеры среднего звена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.