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Беларусь планирует привлечь кредит Всемирного банка на сумму до 40 млн евро для увеличения капитализации фонда финансовой поддержки предпринимателей

24 октября 2013 12:26
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Новости Беларуси. Беларусь планирует привлечь инвестиционный заем Всемирного банка на сумму до 40 млн евро, чтобы увеличить капитализацию Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. Представители Всемирного банка проводят опросы, изучают, какую помощь хотел бы получить частный бизнес.

Фонд финансовой поддержки был передан в  подчинение Министерства экономики по согласию главы государства. Сейчас проводится его реструктуризация. Планируется, что он станет финансовой структурой, влияющей на развитие бизнеса в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:
В рамках работы со Всемирным банком мы достигнем инвестиционного займа для увеличения капитализации, и таким образом мы сформируем реальную денежную массу, реальный актив, который может, действительно, помогать развиваться малому, среднему бизнесу. Конечно, я думаю, что в рамках работы фонда мы в большей степени будем делать акцент на регионы.

# Экономика # Николай Снопков # Министерство экономики Республики Беларусь # Бизнес в Беларуси

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