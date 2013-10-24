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Беларусь выплатила почти 84,5 млн долларов по кредиту стэнд-бай МВФ

24 октября 2013 09:07
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Новости Беларуси. Беларусь выплатила очередной транш по кредиту стэнд-бай МВФ. Сумма перевода – почти 84,5 млн долларов.

Напомним, свой предыдущий платеж в адрес Международного валютного фонда наша страна провела 11 октября. Он составил около 100 млн. Всего же в течение нынешнего года Беларусь должна вернуть более 1,5 млрд долларов. Основной пик выплат по долгу приходится на 2013 и 2014 годы.

В рамках программы стенд-бай Беларусь получила от МВФ 3,5 млрд долларов. Эти деньги позволили стране поддержать положительную динамику по ряду позиций в экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # МВФ в Беларуси

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