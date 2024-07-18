По итогам первого полугодия 2024-го экономика Беларуси набрала обороты выше целевых параметров

В том, что по итогам первого полугодия экономика Беларуси растет выше целевых параметров, безусловно, есть вклад аграриев. Сельское хозяйство прибавило 10 % к уровню прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом из пяти показателей четыре идут с опережением темпов.

Позитивную динамику демонстрирует экспорт. Он вырос на 102,8 %. Что касается поставок именно товаров, то эксперты ожидают повторения рекордных показателей прошлого года (тогда мы наторговали более чем на 40 миллиардов долларов). Прогноз делается с учетом проведенной работы по диверсификации экспорта.

Андрей Картун, первый заместитель министра экономики Беларуси:

Помимо традиционного российского рынка, у нас рынок Азии растет – около 120 %. Очень хорошие результаты по Африке. Пока предварительные итоги за 5 месяцев: мы почти в 3-7 раз выросли. В общем по экспорту в Африку, ну и по многим позициям, рост еще более кратный. Что касается остальных показателей, составил рост ВВП 105 %. Здесь мы превысили мировой темп. Мы себе ставили цель сохранить темпы роста мировой экономики, мы их пока превышаем. Драйверы у нас традиционные сохранились, это промышленность. Причем промышленность сохраняет уже на протяжении как минимум шести месяцев темп не ниже 7 % ежемесячный.

Среди ключевых драйверов экономики и торговля. В частности, благодаря тому, что промышленность сохраняет высокие темпы, наблюдается рост оптовой торговли на 108 %.